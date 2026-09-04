A rede Opta revelou suas primeiras previsões para as competições da Liga dos Campeões da Europa na nova temporada, que trouxeram indicadores preocupantes para os clubes espanhóis, antes do início da fase de liga do torneio na próxima terça-feira.
De acordo com as previsões destacadas pelo jornal espanhol "Marca", a Espanha pode perder dois de seus cinco representantes precocemente, depois que o supercomputador da rede previu a eliminação de Real Betis e Villarreal na fase de liga, enquanto o Atlético de Madrid ficaria na 22ª posição entre 24 times que se classificam para as fases eliminatórias.
Caso o Atlético termine na posição atrasada prevista, o time madrilenho será obrigado a disputar os playoffs de acesso às eliminatórias, o que pode colocá-lo diante de um adversário forte na busca por uma vaga nas oitavas de final.
Por outro lado, o cenário parece melhor para Real Madrid e Barcelona, já que o computador prevê que o Barcelona ocupe a quarta posição e o Real Madrid a sétima na fase de liga, garantindo a dupla a classificação direta para as oitavas de final sem a necessidade de disputar os playoffs.
O modelo estatístico também concedeu ao Barcelona uma chance maior que a do Real Madrid de chegar à final, com um percentual de 14,41% contra 10,39% do time merengue.
Bayern e Arsenal na liderança
As previsões da Opta indicam que as oito primeiras posições na fase de liga incluirão Bayern de Munique, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter de Milão, nessa ordem.
No que diz respeito aos candidatos ao título, Arsenal e Bayern de Munique aparecem na liderança das previsões, já que o time inglês tem uma chance de 21,18% de vencer a taça, contra 19,90% do clube alemão.
O Manchester City aparece na terceira posição, com 12,03%, enquanto o Barcelona lidera os clubes espanhóis em termos de chances de conquistar o título, com 6,97%, seguido pelo Real Madrid, com 5,13%.
Já o Atlético de Madrid tem, segundo as previsões, chances que não ultrapassam os 0,60% de conquistar o título, contra 0,26% do Villarreal e 0,17% do Real Betis.
Paris Saint-Germain longe de um feito histórico
As previsões da Opta também não trouxeram indicadores fortes para o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa nas duas últimas edições, que visa conquistar 3 títulos consecutivos no torneio.
O modelo indica que as chances do time francês de alcançar esse feito histórico não ultrapassam os 7,73%, apesar de seus esforços para dar continuidade à sua hegemonia europeia.
O Real Madrid segue sendo o único time na história da Liga dos Campeões da Europa a conquistar o título 3 vezes consecutivas, feito que o Paris Saint-Germain busca repetir nesta temporada.
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