Liga dos Campeões nos EUA? Final pode ser realizada fora da Europa no futuro

A Uefa está estudando levar a grande final do torneio continental para os Estados Unidos em 2024

O futebol passa por um momento de "ouro". Mais valorizado do que nunca, os maiores jogos também são fonte das maiores rendas. E uma prática está se tornando comum para arrecadar cada vez mais dinheiro: realizar partidas em diferentes locais.

Exemplos recentes disso são as decisões da no Qatar, a Supercopa da na e a ideia de de colocar jogos nos EUA. Agora, o país norte-americano é cotado para ser palco de um dos jogos mais importantes do ano: a final da Liga dos Campeões da Europa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

As informações são do Morning Consult, que afirmou que a Uefa já está em contato com seus parceiros comerciais e e detendores dos direitos de transmissão para estudar a possibilidade e viabilidade da primeira final fora da Europa. Na sexta-feira, 8 de novembro, a Uefa acordou com a CBS Corp. e Univision Communication Inc. os direitos de transmissão das partidas de clubes, incluindo a Liga dos Campeões, pelos próximos três anos.

A entidade estaria visando realizar a partida na região de Nova York, no MetLife Stadium.

O estádio em New Jersey tem capacidade para mais de 82 mil pessoas e é prioritariamente usado em jogos da NFL. Palco do Super Bowl XLVIII, o MetLife Stadium já recebeu diversas partidas de futebol, entre amistosos de seleções e clubes, além da Centenária, em 2016. O primeiro jogo e o primeiro gol de Neymar com a seleção brasileira foram neste estádio.

O estádio também foi palco de um show de Leo Messi contra a seleção brasileira. Em 2012, e fizeram um ótimo jogo em New Jersey, mas melhor para os argentinos: 4 a 3, com direito a hat-trick de Messi.

Mais artigos abaixo

A ideia não seria colocada em prática imediatamente. Além da sede da atual edição da Liga dos Campeões, que será em Istambul, na , a Uefa já anunciou as sedes das finais de 2021, 2022 e 2023: Estádio São Petersburgo, na , Allianz Arena, em Munique, e Wembley Stadium, em Londres (respectivamente).

Ou seja, considerando que os contratos com as empresas de comunicações americanas termina em 2024, a final fora da Europa pode acontecer daqui quatro temporadas. Não é uma certeza mas é uma possibilidade real.