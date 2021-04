Liga Dimayor: Quando a Colômbia montou sua Superliga e fez seu El Dorado

Há mais de 70 anos, alguns dos melhores jogadores foram atraídos para jogar no país sul-americano, mas o sonho de sucesso e riqueza logo se desfez

Uma liga separatista. Riqueza além dos sonhos dos jogadores. Acirradas disputas entre clubes e entidades dirigentes, culminando em terríveis ameaças, banimentos e exílio.

A infame era 'El Dorado' da Colômbia tinha de tudo, ganhando brevemente a atenção mundial, bem como alguns dos jogadores de futebol mais talentosos do planeta no período pós-guerra.

Em um momento em que os aristocratas do futebol europeu buscavam deixar o resto para trás, vale a pena lembrar esse breve mas inebriante momento da América do Sul, que acabou mal.

Comparada com seus vizinhos Argentina, Brasil e Uruguai, a Colômbia teve um retrocesso do futebol na primeira metade do século XX. Só em 1945 a nação entrou na Copa América, a penúltima nação sul-americana a fazê-lo, à frente apenas da Venezuela. A primeira liga profissional surgiu três anos depois - novamente, cerca de uma década depois da maioria de seus rivais continentais.

Inicialmente, a Liga Dimayor, que contou com clubes profissionais recém-fundados como Millonarios, Atletico Nacional e Boca Juniors, bem como a dupla de Cali, América e Deportivo, dois dos clubes mais antigos da Colômbia, teve Santa Fé conquistando o título na primeira temporada, contra o Junior de Barranquilla.

Em 1949, no entanto, uma obscura disputa entre a Liga Dimayor e a Associação de Futebol Colombiana levou à suspensão do país da FIFA. Em vez de acalmar tudo, a decisão teve um efeito colateral totalmente imprevisto.

Como agora eram 'foras da lei', os clubes sentiam que não tinham obrigação de pagar taxas de transferência para os jogadores - essencialmente, o que significava que podiam oferecer salários astronômicos e recrutar talentos de todo o mundo.

Quase ao mesmo tempo, o futeol na Argentina também estava em crise. Em 1948, o conflito entre o sindicato dos jogadores e o presidente Juan Domingo Perón levou a uma greve nacional, com os clubes sendo forçados a terminar a temporada usando jogadores jovens, já que suas estrelas se recusavam a jogar.

Os novos ricos da Colômbia estavam observando de perto. A lenda do River Plate, Adolfo Pedernera, desembarcou em Bogotá em junho de 1949 para uma recepção de herói a fim de jogar pelo Millonarios, e dois meses depois os ex-companheiros, Alfredo Di Stefano e Nestor 'Pipo' Rossi, fariam estreia no que seria em breve apelidado de "Balé Azul" em homenagem ao futebol deslumbrante do time.

Em seu segundo ano, mais de 100 estrangeiros estavam ativos na divisão, mais da metade dos quais eram argentinos. Outras estrelas incluíam o lituano Victor Kriscuonas Vitatutas, que cresceu na Argentina e marcou o gol do Deportivo Caldas durante a conquista do título em 1950.

O Deportivo Cali vangloriou-se dos talentos do ídolo peruano Valeriano Lopez, um atacante playboy que rejeitou a oferta do Real Madrid para ficar perto de sua família e que era famoso por enrolar cigarros usando notas de dólar de alto valor. Uma história contada da época afirma que uma vez ele ficou de fora de um jogo por causa de uma lesão no tornozelo causada por uma garçonete, que o chutou por agarrar seus seios.

Mas não foi apenas a América do Sul que viu um êxodo para 'El Dorado': em 1950, o Santa Fé escandalizou o futebol inglês ao contratar Neil Franklin, George Mountford e, principalmente, Charlie Mitten, o ala do Manchester United que ganhou o apelido de 'Bandido de Bogotá' por sua má reputação.

Mitten e seus compatriotas foram generosamente recompensados. O ala recebeu um bônus de assinatura de £ 5.000 ($ 7.000) e um salário semanal de £ 100 ($ 140), 10 vezes seu salário nos Red Devils. O defensor do Stoke City, Franklin, se vangloriou ao chegar à capital colombiana: "Viveremos melhor do que qualquer jogador do mundo".

No entanto, foi o Balé Azul de Millonarios que dominou, ganhando o título em 1949 e três conquistas consecutivas de 1951 a 1953. Em 1952, o clube também derrotou o Real Madrid, por 4 a 2, em pleno Santiago Bernabéu, como parte das comemorações do 50º aniversário de suas "bodas de ouro", com o imparável Di Stefano marcando duas vezes.



“Naquele período, o Millonarios era considerado um dos melhores times do mundo”, disse Leon Londono, ex-presidente do Cucuta Deportivo, citado no livro Sport in Colombia de Mike Forero.

“Mas também havia outras equipes extraordinárias: Cali era uma equipe incrível; Medellin era conhecido como a 'Dança do Sol'; Junior e suas estrelas brasileiras; Cúcuta teve sete selecionáveis do Uruguai.

"Naquela época, o futebol era muito saudável e pacífico", garantiu Fernando Araujo, na publicação Enciclopédia Colombiana.

“Naquela época, as pessoas iam ao estádio na véspera dos jogos para dormir ao ar livre e conseguir um bom lugar no dia do jogo; nos escritórios, o assunto era tantas vezes repetido que foram colocados cartazes com os dizeres: "Proibido falar sobre futebol no horário comercial".

No ano anterior, a FIFA havia dado à Colômbia um ultimato severo: devolva os jogadores "roubados" ou enfrentará a expulsão permanente. A liga acertou e assinou o chamado Pacto de Lima, comprometendo-se a se redimir até 1954.

Pedernera voltou para a Argentina para jogar mais uma temporada no Huracan, seu clube antes de sua aventura na Colômbia. Di Stefano, por outro lado, se envolveu em uma luta amarga envolvendo Real Madrid, Barcelona e River, chegando ao Bernabéu em uma das transferências mais polêmicas da história do futebol e levando os Blancos à sua primeira era de ouro.

Ele quase foi acompanhado por outra estrela do El Dorado. "Charlie ... tinha uma oferta para ir ao Bernabéu também", disse Andy Mitten, autor e sobrinho-neto do ex-ala do United, ao Daily Post.

"Mas sua esposa estava com saudades de casa e eles voltaram para Manchester, onde Busby se recusou a recebê-lo de volta no United porque ele havia saído um ano antes", continuou ele.

Mitten, Franklin e Mountford receberam banimentos de seis meses da Football Association ao retornar à Inglaterra em 1951. Todos do trio lutaram na Colômbia devido à barreira do idioma e por causa do toque de recolher militar estrito em vigor durante um período de política no país.

Dos três, apenas Mountford foi mantido por seu clube. O United vendeu Mitten para o Fulham, enquanto Franklin foi enviado para o Hull City, na época na Segunda Divisão.

Enquanto isso, de volta à Colômbia, o efeito foi devastador, com times abandonando a liga por completo em caráter temporário ou permanente.

“Os times não podiam mais contratar jogadores e as pessoas ficavam longe dos estádios”, lembra Guillermo Ruiz, autor de em A História do Futebol Colombiano. “Nunca se pensou que poderiam cair tanto, depois de terem os melhores jogadores do mundo e as melhores equipas; agora eles só podiam recolher o que o resto deixou para trás".

"Somente na década de 1980 as equipes Colômbia mais uma vez começaram a desafiar o domínio da Argentina, Brasil e Uruguai, um período que também foi contaminado por polêmicas, pois evidências posteriores indicaram que os notórios narcotraficantes Pablo Escobar e o cartel de Cali haviam atuado por trás da administração do Atlético Nacional e do América de Cali.

A verdade sobre El Dorado é que, embora seu apogeu tenha durado apenas cinco anos, ainda assim mantém um status quase mítico na história do futebol sul-americano - tanto como uma de suas épocas mais brilhantes, quanto como um alerta severo sobre as consequências de despejar dinheiro em projetos ambiciosos que são impossíveis de sustentar ao longo do tempo.