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Apesar da paralisação das competições locais durante a atual data Fifa, os torcedores do futebol saudita ainda podem ver alguns jovens talentos brilhando na Liga Joy de Elite.

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A atual pausa para a data Fifa será marcada pela realização de quatro partidas da liga saudita sub-21, depois que elas foram adiadas das rodadas passadas, por conta das circunstâncias logísticas pelas quais a Arábia Saudita estava passando.

Artilheiro da capital

Talvez o talento mais destacado que a torcida espera ver seja Battal Al-Harthi, artilheiro do Al-Riyadh, quando sua equipe receber o Neom, amanhã, domingo, no estádio auxiliar do clube Al-Riyadh, na capital saudita, pelas disputas da sexta rodada.

Al-Harthi entra na partida com a moral elevada, sobretudo depois de ter marcado um belo gol que rendeu à sua equipe um ponto precioso no dérbi da capital saudita contra o rival tradicional Al-Nassr.

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A partida terminou com empate positivo pelo placar de 1 a 1, e Battal Al-Harthi marcou o único gol do Al-Riyadh muito cedo, mais precisamente aos três minutos, em uma cobrança de pênalti executada de forma magnífica.

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O gol elevou o número de Al-Harthi para seis gols na temporada atual da liga Joy Elite, com os quais ocupa a sétima posição na lista de artilheiros da competição, a apenas três gols de distância de Moussa Adam, craque do Al-Ahli, que lidera a lista.

Battal Al-Harthi é considerado o maior artilheiro na capital saudita, Riade, durante a temporada atual da liga Joy Elite até agora, apesar da presença de dois grandes clubes do porte do Al-Hilal e do Al-Nassr e dos craques que eles possuem.

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Ghali Al-Shammari

A mesma partida contará com a presença de outro jogador cuja estrela brilhou intensamente no último período, Ghali Al-Shammari, craque do Neom, com quem a torcida de sua equipe conta muito durante o aguardado confronto contra o Al-Riyadh.

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Ghali Al-Shammari foi o maior destaque da rodada passada, depois de conduzir o Neom a uma ampla vitória sobre o Al-Watan por 4 a 0, marcando três gols que o colocaram na lista dos autores de hat-trick na edição atual da liga Joy Elite.

Al-Shammari demonstrou grande inteligência na movimentação sem bola e para escapar da armadilha do impedimento, além do bom posicionamento dentro da área e do aproveitamento dos espaços entre os defensores.

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Os gols do craque do Neom variaram entre pé e cabeça, oferecendo uma atuação ofensiva completa e confirmando que ele é um dos nomes mais destacados que roubaram a cena no período recente.

Al-Shammari juntou-se à lista dos autores de hat-trick nesta temporada, que inclui Mohammed Al-Issa, do Al-Ettifaq, Jefferson Ramos, do Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi, do Al-Ittihad, Daniel Al-Habib, do Al-Fayha, e Ziyad Aba, do Al-Ahli.

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Nawaf Al-Yami

Ghali Al-Shammari não foi o único jogador cuja estrela brilhou na liga Joy Elite no período recente, já que Nawaf Al-Yami, jogador do Al-Akhdoud, também teve atuações de destaque evidentes nas duas últimas rodadas.

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Al-Yami marcou um gol na única vitória do Al-Akhdoud durante a temporada atual, sobre o Damac pelo placar de 3 a 2, na nona rodada, antes de acrescentar outro na derrota diante do Al-Tadhamon pelo mesmo placar, na rodada passada.

Pode-se dizer que Nawaf Al-Yami continua sendo o maior ponto de luz do clube Al-Akhdoud, apesar das circunstâncias negativas que ele enfrenta durante a temporada atual.

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No momento em que o Al-Akhdoud ocupa a vigésima segunda posição na tabela de classificação, com apenas três pontos, provenientes de uma vitória e quatro derrotas, Nawaf Al-Yami marcou dois dos cinco gols da equipe na temporada atual, o equivalente a 40%.

Al-Yami buscará mostrar mais capacidade de finalização e seguir marcando gols pela terceira partida consecutiva, durante o confronto com o Al-Jabalain pelas disputas da sexta rodada.

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Amadou Dieng

Outro artilheiro estará em cena na rodada da data Fifa na liga Joy Elite, o senegalês Amadou Dieng, atacante do Al-Hazem, atual detentor do título da edição passada, quando enfrentar o Al-Tadhamon na quinta rodada.

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Dieng vem apresentando níveis muito fortes nas últimas rodadas da liga Joy Elite, a mais recente na décima rodada, quando marcou um gol na vitória do Al-Hazem sobre o Al-Khaleej por 2 a 0.

O atacante senegalês também marcou dois gols na vitória sobre o Al-Wehda por 5 a 0, pelas disputas da oitava rodada, na qual foi escolhido entre os cinco melhores craques da rodada.

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De modo geral, Dieng ocupa a sétima posição na tabela de artilheiros da temporada atual da liga Joy Elite, com seis gols, o que faz com que ele precise marcar para perseguir Moussa Adam, craque do Al-Ahli, que lidera a lista.

Nawaf Al-Jedawi

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E na mesma partida estará em cena um novo craque que também conseguiu brilhar durante as três últimas rodadas, Nawaf Al-Jedawi, jogador do Al-Tadhamon, durante o confronto com o Al-Hazem.

Al-Jedawi marcou um gol no empate com o Al-Ahli por 3 a 3 na sétima rodada, depois o gol da vitória sobre o Al-Ansar na oitava rodada, e um terceiro na vitória sobre o Al-Akhdoud por 3 a 2, na décima rodada.

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Dos nove gols marcados pela equipe do Al-Tadhamon na temporada atual da liga saudita sub-21, Nawaf Al-Jedawi marcou três gols, sendo o segundo artilheiro da equipe, atrás de Ziyad Al-Shammari, que marcou quatro gols.