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Ex-atacante do Barcelona e da Inter de Milão, Samuel Eto'o respondeu duramente aos críticos que exigem explicações sobre seu apoio ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. A lenda do futebol camaronês usou as redes sociais para defender a autonomia africana e se recusou a participar do que chamou de interrogatório da mídia sobre suas escolhas políticas.

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Eto'o rejeita o “tribunal midiático”

Eto'o rejeitou enfaticamente o convite para justificar sua posição política sobre a liderança do futebol mundial e afirmou que as nações africanas não precisam prestar contas a críticos estrangeiros. A polêmica começou depois que o comentarista francês Daniel Riolo desafiou o presidente da FECAFOOT a participar do programa “After Foot” para explicar por que ele e outras federações africanas apoiam Infantino para mais um mandato.

Eto'o, que nunca fugiu de confrontos, deixou clara sua posição em seus canais oficiais, sinalizando que acabou a era em que dirigentes do futebol africano precisavam de aprovação externa.

“Agora sou convocado a explicar o voto da África diante de um tribunal midiático no qual um colunista se autoproclamou presidente. Não vou comparecer”, escreveu Eto'o em uma declaração publicada no Instagram. A tradução de sua mensagem confirma a recusa em “comparecer” perante o que ele vê como um órgão julgador formado por jornalistas que se nomearam para essa função. Ao tratar o pedido como uma convocação a um “tribunal midiático”, o ex-atacante mostrou seu desprezo pela pressão sobre dirigentes africanos para que prestem contas de suas escolhas democráticas de uma forma raramente exigida de seus colegas europeus.

Em defesa da autonomia africana no futebol

O centro da disputa é a autonomia atribuída às federações africanas nas eleições da FIFA. Eto'o argumentou que o escrutínio dos votos africanos revela dois pesos e duas medidas, sugerindo que as federações europeias recebem um grau de respeito e privacidade negado às africanas.

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“As federações europeias escolhem livremente em quem votar e em quem não votar. Isso diz respeito a elas, e ninguém na África se colocou na posição de julgar sua honra ou sua dignidade. Portanto, deixo que aqueles que se arrogam o direito de fazer tais julgamentos assumam a responsabilidade por eles”, explicou.

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Seu argumento ressalta o desejo de respeito mútuo entre as confederações e insiste que a dignidade dos dirigentes do futebol africano não deve ser questionada simplesmente porque suas intenções de voto diferem das preferências de certos veículos de imprensa ou comentaristas europeus.

O embate sobre as promessas financeiras da FIFA

A tensão aumentou com a avaliação direta de Riolo, que sugeriu que o apoio a Infantino se baseava apenas em uma troca de benefícios. Riolo havia declarado: “Só quero saber por que ele está votando em Infantino. Basta dizer. Não é complicado dizer que é porque nós (as federações africanas) vamos receber 25 milhões cada. E, com esses 25 milhões, vou redistribuí-los em Camarões para construir uma academia, ou isso e aquilo.”

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Em suas considerações finais, Eto'o tentou encerrar a discussão reafirmando a autonomia dos dirigentes africanos. “Os dirigentes do futebol africano são homens e mulheres livres. Não precisam de tutores. Decidem de acordo com o coração e a consciência, a serviço de sua federação e do futebol africano. Minha escolha está feita e é conhecida”, afirmou.