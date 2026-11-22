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O Bayern de Munique ampliou sua liderança com uma vitória de peso sobre o campeão Alba Berlim no confronto direto pela Bundesliga de basquete.

No retorno do campeão mundial e europeu Johannes Thiemann à capital, a equipe do técnico Anton Gavel venceu por 90 a 79 (46 a 43) no domingo. Depois dos contundentes 95 a 61 no primeiro confronto, no fim de setembro, foi a segunda vitória do Bayern sobre o Alba nesta temporada.

Johannes Voigtmann foi o cestinha do Bayern, com 19 pontos, enquanto Jordan Ford marcou 16 pelo Alba. Com nove vitórias e uma derrota, o time de Munique segue isolado na liderança. A equipe de Berlim, que havia surpreendido o arquirrival ao lhe tirar o título na final da temporada passada, ocupa o meio da tabela, com cinco vitórias e cinco derrotas.

"É uma temporada longa, ainda temos muitos jogos pela frente", disse o ala do Alba Joe Wieskamp à Dyn, mantendo o otimismo apesar do mau início de temporada. Segundo ele, o time de Berlim cometeu "erros demais no ataque" contra uma "equipe muito boa".

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A equipe de Gavel volta à quadra na terça-feira (20h/MagentaTV), contra o Maccabi Tel Aviv, pela Euroliga, antes da pausa para os jogos das seleções. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, os jogadores do Bayern convocados para a seleção, Oscar da Silva, Justus Hollatz e Andreas Obst, querem garantir vaga na fase final de 2027, no Catar, ao lado dos atletas do Alba Malte Delow, Jack Kayil e Jonas Mattisseck.

Antes da partida, havia expectativa pelo retorno do ex-capitão do Alba Thiemann, que se mudou para Munique no verão, após dois anos no Japão. Na apresentação dos jogadores, porém, ele foi recebido com muitos aplausos, não com vaias. No fim, teve atuação discreta, com um ponto; diante de 14.500 espectadores na arena lotada junto à estação Ostbahnhof, outros jogadores se destacaram.

Obst acertou duas bolas de três logo no início para o Bayern, mas o Alba ofereceu forte resistência. O time de Berlim fechou o garrafão e também pontuou com regularidade. Ainda assim, os visitantes, cujo pivô Austin Wiley já havia cometido três faltas após oito minutos, conseguiram abrir vantagem pela primeira vez no segundo quarto.

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Naquele momento, o Bayern estava imparável sobretudo nas bolas de três. Voigtmann se destacou com arremessos de longa e média distância, além de uma enterrada. Depois de duas bolas de três em rápida sequência do especialista Obst, a equipe de Munique abriu 13 pontos (43 a 30). Com uma sequência de 13 a 3, porém, o Alba voltou a encostar antes do intervalo.

Após a pausa, o Bayern reagiu prontamente à recuperação do time de Berlim. Com uma sequência de 17 a 4, impulsionada sobretudo pelo armador Rokas Jokubaitis e pelo capitão Vladimir Lucic, a equipe de Munique voltou a abrir boa vantagem (63 a 47). No último quarto, os visitantes administraram a diferença até o fim.