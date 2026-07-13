Liderados por Salah e um quarteto marroquino... Madjer traça o caminho dos árabes rumo à Copa do Mundo

Rabah Madjer, lenda do futebol argelino, apresentou sua visão de uma seleção árabe ideal, que, em sua opinião, seria capaz de competir com as grandes potências e até mesmo conquistar a Copa do Mundo.

Durante sua participação no programa saudita “Nadina”, Madjer explicou que o futebol árabe conta atualmente com uma geração excepcional de jogadores, citando o desempenho das estrelas do Marrocos, do Egito e da Argélia no torneio atual, e afirmando que a diferença entre as seleções árabes e as grandes potências mundiais está menor do que nunca.

Majer escolheu o goleiro marroquino Yassine Bounou para defender o gol, enquanto a linha defensiva contou com Ashraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khokhi e Nasser Mazraoui, considerando que esse quarteto combina solidez defensiva com a capacidade de apoiar o ataque.

No meio-campo, sua escolha recaiu sobre Ezzedine Ounahi, Ibrahim Mazza e Imam Ashour, ressaltando que esse trio possui a versatilidade necessária entre a criação de jogadas, a movimentação entre as linhas e a pressão física contínua durante toda a partida.

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Já no ataque, ele incluiu Mohamed Salah, Riyad Mahrez e Salem Al-Dossari, pois Majer acredita que a presença de três jogadores com essa experiência e capacidade de finalização confere a qualquer time um poder ofensivo excepcional e a capacidade de fazer a diferença em confrontos importantes.

O lenda da Argélia concluiu sua fala enfatizando que essa seleção pode chegar à final da Copa do Mundo e disputar o título, além de indicar o técnico egípcio Husam Hassan para comandá-la, explicando que sua personalidade forte e sua mentalidade competitiva podem ser o elemento que transforme esse sonho árabe em realidade dentro de campo.