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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Liderados por Salah e um quarteto marroquino... Madjer traça o caminho dos árabes rumo à Copa do Mundo

Egito
Marrocos
Argélia
Copa do Mundo
M. Salah
Y. Bounou
I. Maza
R. Mahrez
A. Ounahi
E. Ashour
Egito
Marrocos
Argélia

Declarações polêmicas da lenda da Argélia

Rabah Madjer, lenda do futebol argelino, apresentou sua visão de uma seleção árabe ideal, que, em sua opinião, seria capaz de competir com as grandes potências e até mesmo conquistar a Copa do Mundo.

Durante sua participação no programa saudita “Nadina”, Madjer explicou que o futebol árabe conta atualmente com uma geração excepcional de jogadores, citando o desempenho das estrelas do Marrocos, do Egito e da Argélia no torneio atual, e afirmando que a diferença entre as seleções árabes e as grandes potências mundiais está menor do que nunca.

Majer escolheu o goleiro marroquino Yassine Bounou para defender o gol, enquanto a linha defensiva contou com Ashraf Hakimi, Rami Ben Sebaïni, Boualem Khokhi e Nasser Mazraoui, considerando que esse quarteto combina solidez defensiva com a capacidade de apoiar o ataque.

No meio-campo, sua escolha recaiu sobre Ezzedine Ounahi, Ibrahim Mazza e Imam Ashour, ressaltando que esse trio possui a versatilidade necessária entre a criação de jogadas, a movimentação entre as linhas e a pressão física contínua durante toda a partida.

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Já no ataque, ele incluiu Mohamed Salah, Riyad Mahrez e Salem Al-Dossari, pois Majer acredita que a presença de três jogadores com essa experiência e capacidade de finalização confere a qualquer time um poder ofensivo excepcional e a capacidade de fazer a diferença em confrontos importantes.

O lenda da Argélia concluiu sua fala enfatizando que essa seleção pode chegar à final da Copa do Mundo e disputar o título, além de indicar o técnico egípcio Husam Hassan para comandá-la, explicando que sua personalidade forte e sua mentalidade competitiva podem ser o elemento que transforme esse sonho árabe em realidade dentro de campo.

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