Liderados por Bono e Benzema: 4 dossiês espinhosos incendeiam os bastidores do Al-Hilal

O Al-Hilal saudita vive uma fase decisiva antes do arranque da nova temporada. Entre os movimentos da direção no mercado de transferências e o desejo do treinador Simone Inzaghi de remodelar a equipa, destacam-se vários dossiês que continuam em aberto, e a sua resolução poderá ser a diferença entre uma temporada bem-sucedida e outra repleta de crises.

Estes dossiês não dizem respeito apenas às novas contratações, mas estendem-se ao futuro de alguns dos principais craques da equipa, cujo destino permanece envolto em incerteza nas próximas semanas.

Yassine Bounou: ficar ou procurar um substituto?

O marroquino Yassine Bounou é um dos pilares mais importantes do Al-Hilal nos últimos anos, mas o seu nome tem sido associado recentemente a várias propostas do estrangeiro, o que coloca a direção perante uma decisão importante.

Além disso, o Al-Hilal estuda excluí-lo da lista nacional e limitar a sua participação apenas à elite asiática, ou vendê-lo definitivamente para aproveitar a sua vaga na inscrição de outro jogador estrangeiro. Acompanhe os detalhes

O lateral-direito: uma crise sem soluções

A posição de lateral-direito parece ser atualmente a mais problemática dentro do Al-Hilal, já que os relatos confirmam que o português João Cancelo está perto de sair.

Em contrapartida, a direção ainda não se movimentou para negociar um substituto claro, o que levanta interrogações, sobretudo por esta posição ser uma das chaves mais importantes do estilo de Simone Inzaghi, que depende em grande medida das arrancadas dos laterais no último terço do campo.

Qualquer atraso na resolução deste dossiê poderá colocar o treinador italiano perante uma crise tática no início da temporada, dada a inexistência de outro lateral-direito além de Hamad Al-Yami.

Karim Benzema: o fim aproxima-se?

O dossiê do francês Karim Benzema continua em aberto dentro do Al-Hilal, num contexto de conversas sobre o desejo do clube de contratar um novo avançado para liderar a frente de ataque.

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Vários relatos indicam que a direção estuda mais do que um cenário, seja retirando o nome de Benzema da lista nacional e limitando a sua inscrição ao continente asiático, seja chegando a um acordo para pôr fim total à relação caso o Al-Hilal consiga contratar um avançado de nível mundial.

Apesar da vasta experiência de Benzema, o futuro do jogador passou a estar ligado às decisões de Inzaghi e à visão da direção para o novo projeto.

Salem Al-Dawsari: uma lenda que não conhece o papel de suplente

Talvez o dossiê de Salem Al-Dawsari seja o mais sensível para os adeptos do Al-Hilal, já que o capitão deseja terminar a carreira com a camisola do clube onde construiu a sua história.

Mas, ao mesmo tempo, não quer tornar-se um jogador suplente, sobretudo com o Al-Hilal perto de contratar um extremo de nível mundial, após os recentes movimentos para garantir Crysencio Summerville, além da associação do nome do clube a Ousmane Dembélé.

Caso chegue um novo extremo, Salem poderá ver-se perante duas opções e nenhuma outra: aceitar um papel menor dentro da equipa, ou procurar uma nova experiência que lhe garanta uma participação como titular.