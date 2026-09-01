A segunda rodada da liga "Joy" de elite Sub-21 testemunhou o brilho marcante de um grande número de jovens talentos, depois que um grupo de jogadores conseguiu impor sua presença com força por meio de papéis influentes em seus clubes, seja marcando gols, criando perigo ou apresentando atuações que contribuíram diretamente para a conquista de pontos.

E com a continuidade das disputas da segunda edição, os contornos de vários craques começaram a aparecer cedo, em meio a uma corrida aberta para provar a capacidade de fazer a diferença e atrair os olhares dos espectadores.

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A rodada testemunhou várias atuações individuais notáveis, mas 5 nomes especificamente se impuseram com força, depois de reunirem impacto técnico e presença goleadora, tornando-se alguns dos principais craques da segunda semana da competição.

Dayo Osho: dobradinha comanda o Al-Faisaly

Dayo Osho apresentou uma das mais destacadas atuações individuais da rodada, depois de marcar dois gols na grande vitória do Al-Faisaly sobre o Al-Akhdood por três gols a zero.

E o brilho de Osho não foi apenas numérico, mas ele desempenhou um papel importante ao comandar a linha ofensiva de sua equipe, confirmando ser um dos nomes que merecem acompanhamento nas próximas rodadas.

Saad Haqawi: o Al-Nassr goleia por quatro a zero

Saad Haqawi manteve sua atuação marcante com a camisa do Al-Nassr, depois de marcar dois gols na grande vitória do "Al-Alami" sobre o Al-Jabalain por quatro a zero.

O jogador conseguiu aproveitar as chances que surgiram, levando sua equipe a um dos resultados mais expressivos da rodada, e adicionou seu nome cedo à lista dos talentos em destaque na competição.

Turki Al-Ghamil: presença influente com o Al-Hilal

Turki Al-Ghamil não se contentou em continuar marcando pela segunda rodada consecutiva, mas também apresentou uma boa atuação com a qual contribuiu para a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Kholood por dois gols a zero.

Al-Ghamil marcou um novo gol para confirmar sua continuidade, e provar que seu início forte não foi apenas um brilho passageiro na rodada de abertura.

Ziad Mulla: continuidade das atuações empolgantes

Ziad Mulla manteve suas atuações marcantes com o Al-Ahli, depois de marcar um novo gol na vitória de sua equipe sobre o Al-Fateh pelo placar de 2 a 1.

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O jogador continua aparecendo de forma positiva no torneio, por meio de sua presença ofensiva e sua capacidade de chegar às redes, tornando-se um dos nomes que atraem os olhares com o passar das rodadas.

Youssef Al-Salem: gol dá os pontos ao Al-Taawoun

Youssef Al-Salem também esteve presente na lista dos principais craques da rodada, depois de marcar um novo gol com o Al-Taawoun na vitória sobre o Al-Orobah por um gol a zero.

E seu gol garantiu à sua equipe os três pontos, confirmando a capacidade do jogador de aparecer nos momentos decisivos e ajudar sua equipe a conquistar vitórias.

E entre as dobradinhas de Osho e Haqawi, a continuidade de Al-Ghamil, e o brilho de Mulla e Al-Salem, a segunda rodada revelou um grupo de talentos que começaram a se impor cedo, tornando a corrida pelo brilho individual na liga "Joy" aberta a diversos nomes capazes de fazer a diferença nas próximas rodadas.