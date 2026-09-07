A terceira rodada das disputas da Liga Joy de Elite testemunhou o brilho de vários jogadores, que conseguiram deixar sua marca clara com seus clubes e contribuir para a conquista de resultados importantes, seja marcando gols ou fazendo a diferença nos grandes jogos.

Abdulaziz Al-Fawaz, jogador do Al-Fateh, aparece no topo da lista dos melhores craques da rodada, após liderar sua equipe na conquista de uma das principais surpresas da semana, enquanto outros jogadores se destacaram, encabeçados por Amadou Diang, Louai Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi e Abdullah Al-Ajian.

1 - Abdulaziz Al-Fawaz: o craque da rodada

Abdulaziz Al-Fawaz mereceu a liderança da lista dos melhores jogadores da terceira rodada, após marcar dois gols que levaram o Al-Fateh a conquistar uma preciosa vitória sobre o Al-Nassr por 2 a 1.

A importância de seus dois gols não se limitou apenas ao número de gols marcados, mas veio diante do Al-Nassr, um dos clubes mais fortes da Liga Joy de Elite, para dar à sua equipe três pontos preciosos e tornar-se dono da mais destacada marca individual da rodada.

2 - Amadou Diang: novos dois gols

Amadou Diang, jogador do Al-Hazem, veio em segundo lugar após marcar dois gols na vitória de sua equipe sobre o Al-Faiha por 3 a 1.

Os dois gols de Diang contribuíram diretamente para dar ao Al-Hazem sua primeira vitória nesta temporada, depois de o atual campeão ter começado sua caminhada com a derrota diante do Al-Jabalain, antes de sua ausência na segunda rodada devido ao adiamento de sua partida contra o Al-Watan.

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3 - Louai Al-Muhaimid: marca diante do Al-Hilal

Louai Al-Muhaimid, jogador do Al-Taawoun, se destacou após marcar um gol nas redes do Al-Hilal, contribuindo para levar sua equipe a conquistar uma importante vitória por 2 a 1.

O gol de Al-Muhaimid veio em uma partida difícil diante de um dos mais destacados clubes do campeonato, dando ao jogador um lugar entre os melhores craques da terceira rodada.

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4 - Ammar Al-Ghamdi: segue marcando

Ammar Al-Ghamdi manteve seu brilho com o Al-Ittihad, após marcar pela segunda partida consecutiva, durante a grande vitória sobre o Al-Wehda por 4 a 1.

Com esse gol, Al-Ghamdi confirma sua forte presença ofensiva no início da temporada, após conseguir balançar as redes em duas rodadas consecutivas.

5 - Abdullah Al-Ajian: retorno aos gols

Abdullah Al-Ajian, jogador do Al-Khaleej, encerrou a lista dos cinco melhores craques da terceira rodada, após recuperar a memória dos gols ao marcar seu primeiro gol nesta temporada diante do Al-Orobah.

Al-Ajian contribuiu com seu gol para a vitória do Al-Khaleej por 3 a 0, tornando sua equipe a única na terceira rodada a conseguir manter sua meta intacta.