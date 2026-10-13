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Os clubes da LaLiga dizem a que vieram em uma noite excepcional

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As partidas do primeiro dia da segunda rodada da fase de liga da Champions League tiveram uma noite excepcional para os clubes espanhóis, depois que o trio formado por Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal conquistou vitórias expressivas.

Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal venceram nesta terça-feira por diferença de dois gols ou mais, num feito espanhol raro na história do torneio.

O Barcelona conquistou uma grande vitória fora de casa sobre o Galatasaray por 4 a 1, enquanto o Atlético de Madrid superou o Manchester United por 2 a 0, e o Villarreal saiu vitorioso contra o Napoli por 3 a 1.

Segundo uma estatística divulgada pelo especialista em números e estatísticas Mister Chip, nunca antes três clubes espanhóis haviam conquistado vitórias por diferença de dois gols ou mais em um único dia durante a era da Champions League, a não ser uma vez, em 15 de setembro de 2015.

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Naquele dia, o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 4 a 0, o Sevilla superou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, enquanto o Atlético de Madrid venceu fora de casa o Galatasaray por 2 a 0.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















Com isso, os clubes espanhóis repetiram esse feito pela segunda vez na história do torneio, após uma noite em que Barcelona, Atlético de Madrid e Villarreal se impuseram com margens confortáveis.