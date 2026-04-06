Liderados pelo astro do Paris... A República Democrática do Congo pretende naturalizar 12 jogadores antes da Copa do Mundo

As comemorações da República Democrática do Congo pela classificação para a Copa do Mundo de 2026 continuam causando polêmica entre alguns clubes europeus, devido ao fato de os jogadores terem permanecido em seu país para celebrar a conquista e não terem retornado aos seus clubes após o término da pausa internacional.

A classificação para a Copa do Mundo é um acontecimento histórico para a República Democrática do Congo, pois esta é a segunda vez que o país participa da Copa do Mundo, após sua participação em 1974, quando era conhecido como Zaire.

A equipe treinada por Sébastien De Sabre conta com um grande conjunto de talentos do futebol, já que muitos de seus jogadores atuam nas melhores ligas europeias. Além de Mpemba, Mokau (Lille) e Bakambu (Real Betis), há outros jogadores como Yohan Wissa (Newcastle United), Noah Sadki (Sunderland) e Wan-Bissaka (West Ham).

O jornal espanhol “Marca” informou que a Federação de Futebol da República Democrática do Congo está ciente das deficiências da sua seleção nacional e, por isso, começou a trabalhar para integrar novos jogadores a fim de elevar o nível da equipe.

Fala-se de uma lista com até dez jogadores qualificados para jogar pela seleção da República Democrática do Congo, e a participação na Copa do Mundo pode ser um incentivo para eles.

De acordo com o jornal, essa lista inclui os dez jogadores a seguir: Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arno Kalemwendo (Eintracht Frankfurt), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordi Makengo (Freiburg), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) e Bradley Loko (Brest).

No entanto, não parece que a Federação Congolesa se contente com essa lista de jogadores, mas sim que busque atrair mais talentos.

Nas últimas horas, o nome de Sini Mayolo foi o mais comentado, e parece que a seleção da República Democrática do Congo já iniciou os trâmites legais para contratar o jovem meio-campista do Paris Saint-Germain, elegível para jogar pela seleção congolesa, e que deve ser um dos titulares da equipe do técnico Desabre na Copa do Mundo.

Além de Mayolo, o nome de El Chadai Bichapo, zagueiro de 20 anos do RB Leipzig, surgiu como uma opção possível, e parece que as negociações para sua naturalização estão indo bem.

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