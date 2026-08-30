Liderado por Watkins, o Al-Hilal reúne todas as suas armas no clássico contra o Al-Ahli

O Al-Hilal se prepara para um confronto fervoroso diante do Al-Ahli, na próxima terça-feira à noite, na partida adiada da terceira rodada da Liga Roshn, em meio a sinais positivos no elenco do "Líder" quanto à condição de alguns jogadores importantes, e com a expectativa da estreia do novo reforço para o ataque, Ollie Watkins.

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Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiah", o Al-Hilal recuperou alguns de seus jogadores antes do aguardado confronto, depois que Simon Bouabré e Hassan Tambakti ficaram aptos para atuar diante do Al-Ahli, o que dá ao treinador italiano Simone Inzaghi opções adicionais em diferentes setores da equipe.

O retorno de Tambakti ganha uma importância especial para o Al-Hilal, diante da necessidade da equipe de mais estabilidade e solidez na linha defensiva, sobretudo porque o zagueiro internacional esteve ausente no período recente, enquanto a condição de Bouabré representa um novo acréscimo para o treinador antes de um dos testes mais duros da temporada.

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Esses acontecimentos coincidem com os relatos que indicam a possibilidade de escalar o inglês Ollie Watkins no confronto contra o Al-Ahli, depois que o Al-Hilal anunciou oficialmente a sua contratação, vindo do Aston Villa em um contrato de três anos, tornando-se o novo atacante uma das principais armas com as quais o "Líder" conta para a próxima etapa.

A possível participação de Watkins tem grande importância, por poder representar a estreia do atacante inglês com a camisa do Al-Hilal, em um confronto de peso diante do Al-Ahli, o que dá à torcida do "Líder" a oportunidade de ver o novo reforço em um teste forte desde o início.

O Al-Hilal espera que a condição de seus jogadores e a presença de Watkins entre as opções ofensivas ajudem a apresentar uma partida forte diante do Al-Ahli, sobretudo porque o clássico representa uma oportunidade importante para a equipe reforçar sua posição na Liga Roshn, enquanto Inzaghi busca aproveitar todas as armas disponíveis para sair com os três pontos.