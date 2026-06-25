A diretoria do clube saudita Al-Hilal iniciou uma campanha para se desfazer de alguns jogadores durante a janela de transferências de verão, com o objetivo de reestruturar o time principal de futebol para voltar a disputar todos os títulos.

O Al-Hilal havia realizado várias contratações durante a última janela de transferências de inverno, com destaque para Karim Benzema, mas, apesar disso, o “Líder” não conseguiu conquistar os títulos do campeonato nacional e da Ásia, tendo se contentado apenas com a Copa do Rei.

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Com base nisso, a diretoria do clube decidiu se desfazer de vários astros. De acordo com a rádio “Al-Arabiya FM”, o Al-Hilal estuda a saída de três jogadores durante a janela de transferências de verão, com destaque para o francês Karim Benzema.

Além do uruguaio Darwin Núñez e do brasileiro Marcos Leonardo, o que significa que não haverá nenhum atacante estrangeiro além do francês Kadir Miti.

Vale lembrar que a diretoria do Al-Hilal foi alvo de críticas severas durante as competições da última temporada, quando a torcida exigiu a saída de alguns astros e do técnico italiano Simone Inzaghi.