Liderado por Benzema... Inzaghi recupera três estrelas contra o Al-Khulud... e surpreende Miti

O Al-Hilal, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, conquistou três pontos na partida contra o Al-Khaloud, válida pela Liga Roshen da Arábia Saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Khulood, nesta quarta-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

A escalação titular do Al-Hilal contou com o retorno de três jogadores, que haviam ficado de fora da última partida contra o Al-Taawoun, na 27ª rodada da Liga Roshen, que terminou empatada em 2 a 2.

O atacante francês Karim Benzema voltou a liderar o ataque, após se recuperar da lesão no dedo do pé sofrida na partida anterior.

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O capitão Salem Al-Dossari também voltou após se recuperar de uma lesão no joelho, assim como o meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić, que ficou de fora da última partida devido ao acúmulo de cartões.

Por outro lado, Inzaghi surpreendeu ao deixar de fora da lista de convocados o atacante marfinense Mohamed Kader Miti, apesar de seu brilhantismo na última partida contra o Al-Taawoun e de ter marcado o primeiro gol da equipe.

O técnico italiano preferiu manter o atacante brasileiro Marcos Leonardo no banco de reservas, para que ele fosse o oitavo jogador estrangeiro na lista, ao lado dos sete estrangeiros da escalação titular.

O Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Saudita, com 65 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, no saldo de gols.

A escalação do Al-Hilal foi a seguinte:

Goleiros: Yassine Bounou

Defesa: Muteb Al-Harbi - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti

Meio-campo: Rubén Neves - Sergej Milinković-Savić - Mohamed Kanno

Ataque: Malcom - Karim Benzema - Salem Al-Dossari