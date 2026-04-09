Liderado pela dupla de estrangeiros... O Al-Nasr recupera três jogadores para o confronto contra o Al-Akhdoud... e ausências recorrentes

O Al-Nassr recupera três jogadores para o confronto contra o Al-Akhdoud na Liga Roshen da Arábia Saudita, enquanto seu outro craque continua ausente.

O Al-Nassr visita o Al-Akhdoud no próximo sábado, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran, pela 28ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o ala francês Kingsley Coman está pronto para a partida, após ter participado dos treinos coletivos que a equipe realizou na noite desta quinta-feira, em preparação para o Al-Akhdoud.

O ala francês se recuperou da lesão muscular que o deixou fora da equipe durante a vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, na última sexta-feira, no estádio Al-Awal Park, na 27ª rodada da Liga Roshen.

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Koman será o terceiro jogador a retornar ao Al-Nasr para enfrentar o Al-Akhdoud, ao lado do português João Félix e de Ayman Yahya, que também ficaram de fora da partida contra o Al-Najma devido ao acúmulo de cartões.

Espera-se que o trio retorne à escalação titular, com Koman no lugar de Abdulrahman Gharib, João Félix no lugar de Abdullah Al-Hamdan e Ayman Yahya no lugar de Saad Al-Nasser.

Por outro lado, o zagueiro espanhol Iñigo Martínez continuará ausente do Al-Nassr, após ter continuado afastado dos treinos coletivos da equipe e se limitado a cumprir seu programa de reabilitação nesta quinta-feira, devido a uma lesão muscular.

Vale lembrar que o Al-Nassr lidera a tabela do Campeonato Saudita com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, embora tenha disputado uma partida a menos que ambos.