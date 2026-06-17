O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, optou por escalar todo o seu poderio ofensivo, apostando em uma mistura de experiência e juventude para o aguardado confronto contra a seleção da República Democrática do Congo.

Uma formação ofensiva por excelência, liderada pelo lendário Cristiano Ronaldo, em uma mensagem clara de que a “Brasil da Europa” busca a vitória e nada mais.

A comissão técnica da seleção portuguesa anunciou a escalação titular que enfrentará a República Democrática do Congo, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Diogo Costa.

Defesa: Nuno Mendes – Renato Vieira – Tomás Araújo – João Cancelo.

Meio-campo: Bruno Fernandes – Vitinha – João Neves – Bernardo Silva.

Ataque: Pedro Neto – Cristiano Ronaldo.

A escalação mostra que Martínez aposta no esquema tático 4-4-3, atribuindo funções ofensivas claras aos laterais Nuno Mendes e Cancelo para aumentar a intensidade no terço final do campo.

O meio-campo é liderado pelo trio criativo formado por Bruno Fernandes e Vitinha, ao lado do jovem talento João Neves, em uma combinação que une a criação de jogadas e o controle do ritmo da partida.

Já no ataque, Cristiano Ronaldo lidera a linha de frente, apoiado por Bernardo Silva na ponta direita e Pedro Neto na ponta esquerda, em um trio que deve garantir eficácia ofensiva e romper as defesas da República Democrática do Congo.

Por outro lado, a escalação da República Democrática do Congo foi a seguinte:

Goleiro: Lionel Mpsi Nzao.

Defesa: Aaron Wan-Bissaka – Steve Kabwadi – Axel Tuanzeibe – Chancel Mbemba – Arthur Masuko Kaweela.

Meio-campo: Ngalayel Mokaou – Samuel Motusami – Edo Kayembe.

Ataque: Cédric Bakambu – Yuan Wisa.