Os jogadores da seleção da Arábia Saudita dominaram os prêmios da 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", após a conquista oficial do título.

A seleção da Arábia Saudita venceu a sua homóloga dos Emirados Árabes Unidos por 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final do torneio do Golfo.

Após o término da partida, a Federação da Copa do Golfo de Futebol revelou os vencedores dos prêmios de melhores do torneio, com os jogadores da seleção saudita dominando essas premiações.

O início foi na partida final, na qual Saleh Abu Al-Shamat, jogador do Al-Ahli e da seleção da Arábia Saudita, recebeu o prêmio de melhor jogador do jogo.

Hammam Al-Hammami também recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio de forma geral, e Mohammed Al-Owais o de melhor goleiro, enquanto o iemenita Adel Abbas foi a única exceção, ao receber o prêmio de melhor jovem promessa.

Por outro lado, Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli e da seleção da Arábia Saudita, recebeu o prêmio de artilheiro do torneio, após marcar 3 gols, sendo dois contra Omã e outro nas redes da seleção dos Emirados Árabes Unidos.

Vale lembrar que este é o primeiro título da seleção da Arábia Saudita em 23 anos, desde que conquistou a Copa do Golfo Arábico de 2003, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou em recuperar o título que não vence desde 2013.