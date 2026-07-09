“Liderada pela UEFA”... Detalhes do plano de rebelião global para destituir Infantino da presidência da FIFA

Uma reportagem revelou que várias entidades estão se mobilizando para pôr fim ao domínio do suíço Gianni Infantino na presidência da Federação Internacional de Futebol, após as recentes crises na Copa do Mundo.

O site “Foot Mercato” informou que o caso da suspensão da punição imposta ao jogador da seleção americana Fularin Balugun, e as notícias que surgiram em torno da suposta intervenção do presidente americano Donald Trump, provocaram a indignação de várias federações, que se preparam para se rebelar a fim de forçar Infantino a renunciar.

Depois de ter sido expulso na partida contra a Bósnia e Herzegovina e automaticamente suspenso para o jogo das oitavas de final contra a Bélgica, o atacante americano acabou sendo autorizado a jogar por meio de uma decisão excepcional da Comissão Disciplinar. Desde então, os escândalos se sucederam, em uma sequência de eventos que rapidamente despertou ampla atenção da mídia.

A polêmica aumentou depois que foi revelado o envolvimento direto de Donald Trump e seu contato com Infantino para solicitar a revisão do caso; além disso, a Casa Branca formou uma equipe de advogados para contestar a punição e, poucos dias depois, a FIFA revogou a suspensão que era considerada automática.

O enigma da relação entre Infantino e Trump

Isso se soma a uma longa série de eventos que apontam para uma relação cada vez mais próxima entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Federação Internacional de Futebol. Desde o início da Copa do Mundo de 2026, Donald Trump tem aparecido em todos os lugares onde a FIFA toma decisões importantes.

Mesmo antes do início do torneio, Gianni Infantino concedeu ao presidente dos Estados Unidos o Prêmio da Paz criado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), apesar das inúmeras críticas dirigidas à sua política externa.

Durante o torneio, a forma como a seleção iraniana foi tratada e as restrições impostas às delegações de países alvo das políticas de imigração dos EUA geraram ampla polêmica.

Muitos torcedores e representantes de federações enfrentaram dificuldades para obter vistos, viajar e serem recebidos nos Estados Unidos, sem que a FIFA assumisse uma posição firme contra as autoridades do país anfitrião, o que permitiu que a Casa Branca continuasse a interferir de maneiras que contrariam os princípios históricos da FIFA.

Em seguida, a Federação anunciou oficialmente que Donald Trump entregaria pessoalmente a taça ao futuro campeão mundial na final, antes do surgimento do caso Balugon, que se tornou, para muitos, um símbolo gritante da influência política que parecia ter ultrapassado todos os limites, especialmente depois que o presidente americano anunciou com orgulho que havia de fato intervindo junto à FIFA.

Grande tensão dentro da FIFA

Nos bastidores, reina um clima de grande tensão dentro da FIFA. De acordo com diversas reportagens publicadas pelos jornais *New York Times* e *Politico*, várias federações, além de alguns membros do Conselho da FIFA, estão considerando uma rebelião generalizada contra Gianni Infantino.

Diz-se que o caso de Balugon foi a gota d’água para muitos líderes, que se convenceram de que um precedente extremamente perigoso havia sido estabelecido.

Muitos dirigentes temem que cada federação exija o mesmo tratamento em caso de qualquer suspensão futura, citando a experiência americana.

Além disso, já começaram as discussões sobre uma queixa contra a gestão do presidente suíço, já que alguns acreditam que a credibilidade da FIFA foi diretamente prejudicada por essa série de decisões polêmicas.

Novo candidato nas eleições da FIFA

Nesse contexto, a União Europeia de Futebol (UEFA), que emitiu um comunicado em tom severo após o caso do jogador do América, está avaliando a possibilidade de apoiar um candidato alternativo nas eleições presidenciais de 2027 para pôr fim ao longo mandato de Infantino.

O dossiê do candidato está sendo discutido internamente com total sigilo, para não levantar suspeitas do atual presidente da FIFA.

E o que ilustra bem a gravidade da situação em que Infantino se encontra é a posição da Federação Suíça, que declarou publicamente seu apoio aos seus homólogos belgas na guerra contra a FIFA.