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O Paris Saint-Germain vai ao Stade Oceane na noite de sexta-feira em busca da sexta vitória consecutiva na Ligue 1. O técnico Luis Enrique alertou seus jogadores para não se acomodarem diante do Le Havre, lanterna da competição.

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Campeões buscam ganhar embalo no Stade Oceane

Líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain visita o lanterna Le Havre no Stade Oceane, na noite de sexta-feira. A equipe de Luis Enrique chega após cinco vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo um triunfo por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League e outro por 2 a 0 contra o Lyon pelo campeonato francês.

O PSG lidera a Ligue 1 com 17 pontos em oito partidas.

Já o Le Havre, que joga em casa, segue sem vencer e ocupa a última posição da tabela após uma derrota emocionante por 4 a 3 para o Marseille.

Enrique alerta para os riscos diante do adversário ainda sem vitórias

Em entrevista coletiva antes da partida, Enrique afirmou que seus jogadores não vão subestimar a equipe de Didier Digard. “Estar na liderança é um incentivo para continuar vencendo”, declarou Enrique.

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“Sempre que enfrentamos equipes consideradas mais fracas, tivemos problemas. Embora estejamos na liderança e eles estejam na lanterna, haverá momentos difíceis que precisaremos administrar.”

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“É um teste e um desafio para nós... Eles criam problemas com seu centroavante e seus pontas”, acrescentou o treinador espanhol.

Lesões colocam à prova a profundidade do elenco antes da viagem

O PSG enfrenta desfalques importantes por lesão, sobretudo o de Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior contra o Barcelona e não jogará mais nesta temporada. O zagueiro Marquinhos também fica fora por um problema na coxa, mas Enrique descartou contratações emergenciais.

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O Le Havre também tem uma extensa lista de lesionados, com Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele e Elias Jelert fora de ação.

Enrique destacou a rotação do elenco e elogiou jogadores que estavam no banco, como Senny Mayulu e Mika Godts, por terem correspondido nas últimas partidas.

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A partida no Stade Oceane começa na noite de sexta-feira.