Licença Uefa vence, e Ancelotti pode ter que fazer prova para seguir treinando Real Madrid

Carlo Ancelotti é amplamente reconhecido como um dos maiores treinadores da história do futebol. Mas nem mesmo seu brilhante currículo, recheado pelos por títulos de grande relevância, poderá lhe livrar de algumas obrigatoriedades exigidas pela Uefa. Segundo o Corriere dello Sport, a licença do treinador expirou no dia 31 de dezembro do ano passado e, agora, ele terá de passar por curso obrigatório e prova para seguir no banco de reservas do Real Madrid.

Ainda de acordo com o veículo, o técnico de 62 anos de idade recebeu de Nyon, Suíça, sede da Uefa, uma indicação sobre a necessidade de renovação da licença e dos procedimentos obrigatórios que o treinador terá que cumprir.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também teria comunicado o italiano de que ele terá de intervir junto à Uefa para resolver a situação, de certa forma constrangedora, mas que não deve ser problema para o consagrado treinador.

Ao todo, Ancelotti possui mais de 1200 jogos como treinador em sua carreira, tendo conquistado três vezes a Liga dos Campeões, duas o Mundial de Clubes e “apenas” 19 títulos nacionais, por todas os clubes.

Na atual temporada, mais uma vez com o Real Madrid, o treinador italiano está a caminho de conquistar mais uma vez LaLiga – o clube merengue lidera a competição no início do segundo turno – e segue vivo na disputa pela Liga dos Campeões, torneio em que encara o PSG, de Messi, Neymar e cia, nas oitavas de final – a partida de ida acontece ainda em fevereiro, no Parc des Princes.

Mas o fato é que nada disso poderá livrar Ancelotti de suas obrigações com a Uefa.