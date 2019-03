Libertadores: Qual é o retrospecto do Internacional no Beira-Rio

Colorado recebe o Allianza Lima nesta quarta-feira pela segunda rodada da fase de grupos

Após quatro anos longe da Libertadores, o faz sua estreia em casa na competição continental contra o Allianza Lima, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília).

Com expectativa de receber mais de 40 mil torcedores no Beira-Rio, o entra em campo buscando manter a liderança do Grupo A e seguir 100% na competição. E se depender do retrospecto da equipe no Sul, os três pontos estão próximos.

OS NÚMEROS NO BEIRA-RIO



Foto: Getty Images

Em 11 participações no torneio, o Internacional atuou 55 vezes em casa com 40 vitórias, nove empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 78,1%.

A ÚLTIMA PARTICIPAÇÃO



Foto: Getty Images

Após quatro anos afastado da Libertadores, o Beira-Rio volta a receber um jogo do Internacional no torneio. O último compromisso da equipe no local foi a vitória por 2 a 1 sobre o , no jogo de ida da semifinal. Na volta, porém, o Colorado perdeu por 3 a 1, no , e acabou eliminado.

A partida ainda ficou marcada pelo recorde de maior público do "novo" Beira-Rio em Libertadores: 44.884.

Campanha do Inter em 2015 no Beira-Rio

Primeira fase

Mais artigos abaixo

26 de fevereiro - Inter 3 x 1 Universidad de

4 de março - Inter 3 x 2

22 de abril- Inter 1 x 0

Oitavas de final

13 de maio - Inter 3 x 1

Quartas de final

27 de maio - Inter 2 x 0 Santa Fé

Semifinal