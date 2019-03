Libertadores: Palmeiras chega a 45 anos sem perder em estreias no torneio

Triunfo sobre o Junior aumentou invencibilidade alviverde nas primeiras rodadas para 14 jogos, chegando também a 34 vitórias fora de casa pelo torneio

Há mais de quatro décadas, fazer o debute na Libertadores contra o Palmeiras tem sido um verdadeiro problema.

A vitória por 2 a 0 sobre o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (6), estendeu para 45 anos a invencibilidade do Verdão em estreias na competição continental. São 14 partidas no período, com 11 triunfos e três empates.

O Palmeiras só foi derrotado em duas oportunidades por estreias na Libertadores. Nenhuma delas foi diante de estrangeiros. A última ocorreu em 1974, diante do São Paulo, quando foi derrotado por 2 a 0. Já o outro resultado negativo foi contra o Fluminense, também pelo mesmo placar, em 1971.

Foi também a terceira vitória consecutiva fora de casa do Palmeiras contra adversários colombianos na Copa. O último revés, por 1 a 0, ocorreu em 1999, no primeiro jogo da final contra o Deportivo Cali, ano em que o Verdão conquistou o seu único título na Libertadores.

Além de assumir a liderança isolada do Grupo F logo na primeira rodada, com três pontos, a equipe treinada por Luiz Felipe Scolari ampliou outros recordes com o triunfo sobre o Junior. O Palmeiras é o brasileiro que mais venceu partidas como visitante na Copa Libertadores: 34 ao todo.

Recordista do país em participações no torneio (19 vezes, empatado com Grêmio e São Paulo), o Verdão também é o brasileiro com mais gols marcados (311) e o que mais balançou redes fora de casa (129).

O caminho para o triunfo desta quarta-feira foi aberto pelo meia-atacante Gustavo Scarpa, aos 11 minutos, logo em sua primeira tentativa de finalização a gol.

"Partida muito boa, muito difícil. Mas a nossa equipe soube sofrer, suportar a pressão do jogo. Poderíamos ter feito mais gols, mas ficamos muito felizes com a vitória e a dedicação da equipe", destacou Scarpa.