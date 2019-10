Libertadores Feminina: competição tem grupos definidos; confira

Na décima edição da Libertadores, Ferroviária e Corinthians são favoritos aos titulo

Os grupos da Libertadores Feminina 2019 já foram sorteados. A Conmebol realizou nesta segunda-feira (30) o sorteio da primeira fase da competição que ocorrerá em Quito, no , entre 11 e 27 de outubro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Entre os destaques, e Ferroviárias são os favoritos ao títulos. As equipes decidiram o Campeonato Brasileiro no último final de semana. Veja os grupos:

Mais artigos abaixo

Grupo A

Atlético Huila-COL

-URU

Cerro Porteño-PAR

Colo Colo-CHI

Grupo B

Deportivo Cuenta-EQU

Estudiantes de Caracas-VEN

Mundo Futuro-BOL

Ferroviária

Grupo C

Corinthians

Club Ñañas-EQU

Limpeño-PAR

1

Grupo D

Santiago Morning-CHI

Uai Urquiza-ARG

Municipalidad Distrital de Majes-PER

Colômbia 2

Campeã da Libertadores em 2015, a Ferroviária caiu no Grupo B, ao lado de Deportivo Cuenca, do Ecuador, Estudiantes de Caraca, da e Mundo Futuro, da .

O Corinthians, por sua vez, faz parte do Grupo C junto com o Club Ñañas, do Ecuador, Libertad Limpeño, do e outro adversário que ainda não foi definido.