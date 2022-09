Libertadores Feminina 2022: equipes, grupos, datas e mais do torneio sul-americano

Confira tudo sobre a Copa Libertadores feminina de 2022

Cobiçada pelos principais times sul-americanos, especialmente os brasileiros, a Copa Libertadores da América Feminina se aproxima do início da sua 13ª edição.

Ao todo, 16 equipes do continente, sendo três brasileiras, se reúnem em uma única cidade para a disputa da competição. Dividas em quatro grupos de quatro times, as duas melhores de cada chave avançam para a disputa do mata-mata, que começa com os jogos das quartas de final.

Dentre os classificados, o Corinthians é o atual campeão e o maior vencedor do torneio, com três títulos, mas quem será o vencedor desta edição que acontece no Equador?

Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre a Libertadores Feminina de 2022.

Quais são os times participantes da Copa Libertadores Feminina 2022?

Ao todo, 16 equipes femininas sul-americanas se classificam para a disputa da Libertadores de 2022. Até o momento, três vagas seguem em abertas para competição, sendo duas para o Equador e uma para Peru e Venezuela.

Vale lembrar que, por ser o país-sede, o Equador terá direito a duas vagas para essa edição da Libertadores Feminina.

BRASIL

Corinthians - Atual campeão da Libertadores Feminina

Palmeiras - Vice-campeão do Brasileirão Feminino de 2021

Ferroviária - 3ª colocado do Brasileirão Feminino de 2021

CHILE

Universidad de Chile - Campeão do Campeonato Chileno de 2021

Santiago Morning - Vice-campeão do Campeonato Chileno de 2021

COLÔMBIA

América de Cali - Campeão do Campeonato Colombiano de 2021

Deportivo Cali - Vice-campeão do Campeonato Colombiano de 2021

PARAGUAI

Olimpia - Campeão do Torneio Apertura de 2022

Libertad - Vice-campeão do Torneio Clausura de 2022

ARGENTINA

Boca Juniors - Campeão do Torneio Clausura de 2021

BOLÍVIA

Always Ready - Campeão do Campeonato Boliviano de 2022

EQUADOR

A definir - Campeão da Superliga Feminina de 2022

A definir - Vice-campeão da Superliga Feminina de 2022

PERU

A definir - Campeão da Liga Feminina de 2022

URUGUAI

Defensor Sporting - Campeão do Campeonato Uruguaio de 2021

VENEZUELA

A definir - Campeão da Liga Feminina de 2022

Quais são os grupos da Copa Libertadores Feminina 2022?

Após sorteio realizado pela Conmebol, as equipes foram dividas em quatro grupos com quatro equipes. Confira:

Grupo A

Corinthians (BRA)

Olimpia (PAR)

Always Ready (BOL)

Deportivo Cali (COL)

Grupo B

*Equador1

Defensor Sporting (URU)

Boca Juniors (ARG)

Ferroviária (BRA)

Grupo C

Palmeiras (BRA)

Universidad de Chile (CHI

*Equador 2

Libertad/Limpeño (PAR)

Grupo D

América de Cali (COL)

*Peru

*Venezuela

Santiago Morning (CHI)

*vagas em aberto

Quando e onde acontece a Copa Libertadores Feminina 2022?

A Conmebol definiu que a Copa Libertadores Feminina de 2022 terá início no dia 13 de outubro, com a grande decisão marcada para o dia 28 de outubro. Além disso, a entidade definiu que o torneio será realizado na cidade de Quito, no Equador.

Qual é a premiação da Copa Libertadores Feminina 2022?

Para esta edição do torneio, a entidade confirmou o aumento da premiação para o campeão e o vice-campeão do torneio.

A premiação da competição aumentou de 85 mil dólares (R$ 445 mil) para 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) para o vencedor. O vice-campeão, por sua vez, que recebia 50 mil dólares (R$ 261,9 mil), agora leva 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões) para casa.

Onde assistir aos jogos da Copa Libertadores Feminina 2022?

Por enquanto, os torcedores que quiserem acompanhar os jogos da Copa Libertadores da América Feminina poderão sintonizar a Pluto TV, serviço de streaming, gratuitamente, sendo a única acordada com a Conmebol, organizadora do torneio, para a transmissão.

Segundo o colunista Marcel Rizzo, do UOL, o Grupo Globo segue em negociação para a transmissão dos jogos no SporTV, com a empresa pretendo vincular os jogos da semifinal, caso Corinthians e Palmeiras cheguem nesta fase, na TV aberta.