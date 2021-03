Libertadores feminina 2020: equipes, grupos, datas, regulamento e mais do torneio

Confira as principais informações sobre o maior torneio de times femininos da América do Sul

A Copa Libertadores da América de futebol feminino já está rolando! Por conta da pandemia do novo coronavírus, a edição 2020 não aconteceu no período que estava originalmente proposto. Por isso, a Conmebol passou a edição do ano passado para 2021. Dessa forma, o campeonato continental que está sendo disputado atualmente é o de 2020 e não 2021.

Para os times brasileiros, a competição começou muito bem. Isso porque o Corinthians, logo na estreia, aplicou uma goleada histórica e venceu o El Nacional por impressionantes 16 a 0, o maior resultado da história da competição. O Avaí/Kindermann também venceu muito bem e estreou com 8 a 0 sobre o Deportivo Tropico.

Índice

Veja as principais informações sobre a competição continental feminina:

Quando acontece a Libertadores feminina 2020?

Com o adiamento da edição 2020 por conta da pandemia, o torneio sul-americano foi remarcado para 2021. Em novembro de 2020, a Conmebol anunciou que a Liberta 2020 aconteceria entre 5 e 21 de março de 2021 .

Onde será disputada a edição 2020?

Junto com o anúncio da nova data, a entidade reguladora do futebol da América do Sul também definiu que a Argentina será a sede da competição. Dois estádios receberão as partidas do torneio e serão o estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, e o estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón.

Quais os times participantes e os grupos?

A Libertadores feminina conta com 16 times, de 10 países diferentes. As equipes são divididas em quatro grupos com quatro times. Depois do sorteio realizado, esses foram os grupos definidos:

Grupo A

Corinthians (BRA)

América de Cali (COL)

Universitario (PER)

El Nacional (EQU)

Grupo B

Avaí/Kindermann (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Santiago Morning (CHI)

Deportivo Tropico (BOL)

Grupo C

Atletico SC (VEN)

River Plate (ARG)

Santa Fé (COL)

Sol de América (PAR)

Grupo D

Ferroviária (BRA)

Libertad/Limpeño (PAR)

Peñarol (URU)

Universidad de Chile (CHI)

Como funciona o regulamento?

Cada time enfrenta os três adversários de seu grupo. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas-de-final.

Em jogo único, os quatro vencedores se classificam para as semifinais e, por fim, quem vencer joga a finalíssima, que será disputada dia 21 de março.