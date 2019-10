Libertadores feminina 2019 motiva 3ª edição da Editatona no Museu do Futebol

Com o objetivo de suprir lacunas de informação a respeito do futebol feminino na internet, Editatona acontecerá no Museu no Futebol; veja detalhes:

O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, realizará neste sábado (12), a terceira edição da Editatona. O projeto voltado exclusivamente para o futebol feminino reúne voluntários com o objetivo de editar ou criar perfis a respeito das jogadoras na Wikipédia, tradicional enciclopédia digital na internet.

Em parceria com o DAZN e com o Wiki Movimento , a Editatona ocorrerá entre às 10h e 16h dentro da biblioteca do Centro de Referência do futebol brasileiro, no Museu. Com foco na da América de Futebol Feminino, disputada entre os dias 11 e 27 de outubro em Quito, no , a Editatona contribui para que o maior número de informações acerca das atletas e da modalidade sejam disseminadas nas mídias sociais.

O DAZN, um dos apoiadores do evento, vale lembrar, transmitirá com exclusividade os jogos da Libertadores feminina. A competição conta com 16 times e tem como destaques a Ferroviária e o .

Interessados em participar do evento devem se cadastrar previamente por meio do e-mail oficial (crfb@museudofutebol.org.br), levar um notebook e abrir uma conta na Wikipedia. Ao todo, 15 vagas foram criadas para participantes. Os mesmo vão receber orientações sobre como pesquisar referências e editar as informações.

Além disso, para quem não conseguir comparecer no evento, haverá transmissão ao vivo da palestra de introdução do Wiki Movimento Brasil feita pelo Facebook do Museu com orientações e dicas práticas sobre edição na Wikipédia.