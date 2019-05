"Libertadores é obsessão", avisa Felipe Melo sobre objetivos do Palmeiras em 2019

Volante fala sobre meta do ano no alviverde e reação dos jogadores à pressão externa

O volante Felipe Melo comentou em entrevista ao programa Bem, Amigos!, do canal SporTV, sobre os objetivos do . Para o camisa 30, a é o principal alvo para a temporada da equipe.

"Esse ano eu tenho orado muito a Deus, pedindo discernimento para as coisas. E Deus colocou no meu coração que seria o ano de multiplicação. A gente sabe que é difícil ganhar um título no , mas vamos lutar até o final para trazer essa Libertadores para o Palmeiras. É obsessão. Infelizmente saímos na semifinal ano passado, mas, nesse ano vamos trabalhar para conquistar esse título", revelou Felipe.

Confira os números do Palmeiras na Copa Libertadores 2019:

O jogador alviverde ainda reforçou o aspecto da pressão dentro do vestiário. Para ele, elementos externos provocam reações diferentes na equipe.

"Acho que depende muito de cada jogador. Confesso que, quando absorvemos muitas coisas que vêm de fora do vestiário, gera uma pressão desnecessária dentro da equipe. Os nossos objetivos são de ganhar os títulos importantes dos anos e a pressão de jogar num grande clube como o Palmeiras é natural. O jogador já assina com um grande clube e sabe da pressão que existe, então não há razão para absorver algo que vem de fora", completou o volante.

O joga as oitavas de final da Libertadores contra o , da . A partida de ida está marcado para o dia 23 de julho, no Estádio Malvinas Argentinas. A volta acontecerá no dia 30 do mesmo mês, no Allianz Parque.