Libertadores 2021: qual o chaveamento do Fluminense até a final?

O Tricolor pode encontrar rivais e campeões em seu caminho em busca do título inédito

Os 16 times classificados para o mata-mata da Libertadores já conheceram seus possíveis adversários até a grande final. A Conmebol realizou um sorteio, nesta terça-feira (1), que determinou todo o chaveamento de jogos até a grande decisão. O Fluminense, que caiu na chave considerada mais fácil, pode ter clássico antes da final.

O Tricolor se classificou em primeiro lugar no Grupo D, que tinha ainda River Plate, Junior Barranquilla e Santa Fé. Com isso, o Fluminense foi sorteado pelo Pote 1, para teoricamente pegar um adversário mais fácil nas oitavas de final, primeira fase mata-mata da Libertadores. O rival será o Cerro Porteño.

Em seu caminho para uma possível final, disputada em jogo único no Uruguai, em novembro, o Fluminense tenta um título inédito, pendendo encontrar brasileiros, entre eles o Flamengo, seu grande rival, e campeões da Libertadores, para alcançá-lo. Veja o chaveamento do Tricolor em busca da final do torneio.

Qual é o caminho do Fluminense até a final da Libertadores?

O primeiro desafio do Fluminense no mata-mata será passar pelo Cerro Porteño. Os paraguaios se classificaram no segundo lugar do Grupo H, atrás do Atlético-MG.

Se conseguir levar a melhor sobre o time paraguaio, o Fluminense, nas quartas de final, terá pela frente o vencedor do confronto entre Vélez Sarsfield e Barcelona-EQU. Os argentinos já foram campeões da competição sul-americana em 1994, e o Barcelona, melhor time do Grupo C - de Boca Juniors e Santos - tem duas finais na conta.

Passando das quartas, o Tricolor não deve ter vida fácil e já poderá começar a encontrar brasileiros. Na semifinal, Internacional e Flamengo são dois possíveis adversários. Os gaúchos disputam as oitavas contra o Olímpia, tricampeão, e o Rubro-Negro enfrenta o Defensa y Justicia, atual campeão da Sul-Americana. Destes quatro, quem passar pelos dois mata-matas iniciais, enfrenta o Fluminense.

Se superar os três adversários, o Fluminense vai atingir sua segunda final de Copa Libertadores da história - e desta vez buscando um resultado melhor do que o vice-campeonato conquistado em 2008, contra a LDU. No último desafio em busca do título estará um dos oito times do outro lado da chave - considerada mais difícil-, que reúne sete campeões. Os possíveis adversários são: Boca Juniors, Atlético-MG, River Plate, Argentinos Juniors, Universidad Católica-CHI, Palmeiras, Racing e São Paulo.

Em seu lado da chave, o Fluminense foi o segundo melhor colocado na fase de grupos, o que faz com que em quase todos os confrontos ele tenha a vantagem de decidir em casa. Barcelona, que fez 13 pontos contra 11 do Tricolor, e Flamengo, que fez 12, são as únicas exceções.

O primeiro compromisso do Fluminense no mata-mata será na terça-feira, 13 de julho, às 19h15 (de Brasília), jogando fora, na casa do Cerro. Uma semana depois, no dia 20, joga a partida de volta no Maracanã, também às 19h15 (de Brasília).