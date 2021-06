Libertadores 2021: qual é o chaveamento do São Paulo até a final?

O Tricolor pode encontrar rivais e outros campeões em busca de seu terceiro título da competição

Os 16 times classificados para o mata-mata da Libertadores já conheceram seus possíveis adversários até a grande final. O sorteio da Conmebol , realizado nesta terça-feira (1), determinou todo o chaveamento de jogos até a decisão. O São Paulo, que enfrenta o Racing nas oitavas de final, terá que ir de encontro a outros campeões do torneio se quiser chegar à final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tri-campeão da Libertadores, o Tricolor foi o segundo colocado do Grupo E na primeira fase da competição e, por isso, foi para o pote 2, tendo a desvantagem de fazer o segundo jogo fora de casa. Por coincidência, enfrentará o mesmo Racing, líder e rival na fase de grupos.

Entre rivais brasileiros e outros campeões de Libertadores, veja o possível caminho do São Paulo até a final, em novembro, no Uruguai.

Qual é o caminho do São Paulo até a final da Libertadores?

Nas oitavas de final, o São Paulo vai enfrentar o Racing. O primeiro jogo será no Morumbi e o segundo em Avellaneda.

Se passar pelos argentinos, pode acabar tendo uma pedreira justo nas quartas de final: o Tricolor pegará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Universidad Católica. Ou seja: poderemos ter Choque-Reino mata-mata da Libertadores pela primeira vez desde 2006. Naquela ocasião, a equipe então comandada por Muricy Ramalho ficou com a vaga.

Na semifinal, outro duelo difícil, independente do classificado: Boca Juniors, Atlético-MG, River Plate ou Argentinos Juniors. Dois dos maiores times do continente - que podem travar mais uma edição do 'superclásico' argentino nas quartas -, um confronto entre brasileiros contra o Galo, pedra no sapato do Tricolor em 2013, ou o Argentinos Juniors, certamente o maior azarão entre as possibilidades.

Em uma possível final, o São Paulo, em jogo único, enfrenta o sobrevivente da outra chave da Libertadores. Os possíveis adversários são: Flamengo, Defensa y Justicia, Olimpia, Internacional, Vélez Sarsfield, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño ou Fluminense. Seja qual for o adversário, um jogo pesado contendo um rival que superou camisas fortes para alcançar a final.