Libertadores 2021: qual é o chaveamento do Palmeiras até a final?

O Alviverde, atual campeão, confirmou sua vaga nas quartas de final após bater duas vezes a Universidad Católica

Se o Palmeiras voltou do Chile com uma vitória suada por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o placar se repetiu na volta, mas desta vez sem tanto drama. Fato é que os gols de Raphael Veiga e Marcos Rocha ao longo das duas partidas foram decisivos para fazer o atual campeão continental avançar às quartas de final. E o próximo desafio é, simplesmente, um clássico.

O Palmeiras enfrentará o São Paulo na próxima fase da Libertadores, uma vez que o Tricolor bateu o Racing e também seguiu adiante. As datas para os jogos ainda não foram confirmados, mas deverá acontecer entre 10, 11 e 12 de agosto (na ida) e 16,17 e 19 de agosto (jogos de volta).

Quem avançar neste clássico de quartas de final enfrentará Atlético-MG, River Plate ou Argentinos Juniors nas semifinais. Já na grande decisão, que será disputada no estádio Centenário, de Montevidéu, o Palmeiras teria pela frente a possibilidade de enfrentar as seguintes equipes: Barcelona de Guayaquil, Flamengo ou Defensa y Justicia, Olímpia ou Internacional, Cerro Porteño ou Fluminense.

Campeão da Libertadores em 1999 e 2020, o Palmeiras busca o seu tricampeonato.