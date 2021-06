Libertadores 2021: qual é o chaveamento do Palmeiras até a final?

O Verdão tem adversários difíceis no caminho para defender o título continental

O possível caminho dos 16 times que ainda estão vivos na Libertadores já foi traçado. O sorteio foi realizado pela Conmebol nesta terça-feira (1), e terminou todo o chaveamento do mata-mata da competição. E o Palmeiras não deve ter vida fácil em seu caminho pelo bicampeonato.

Apesar de ter se classificado na segunda colocação geral na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras deve enfrentar adversários complicados na busca por manter o título em suas mãos. O Verdão caiu no lado considerado mais difícil da chave, com seis campeões de Libertadores - o único dos oito que não tem o título é a Universidad Católica, adversária do Alviverde nas oitavas.

Além da possibilidade de encontrar gigantes argentinos como Boca Juniors, River Plate e Racing em seu caminho, o Verdão pode ter que enfrentar um Choque-Rei já nas quartas de final. Veja o possível caminho do Palmeiras até a final, em novembro, no Uruguai.

Qual é o caminho do Palmeiras até a final da Libertadores?

O primeiro adversário do Palmeiras no mata-mata, nas oitavas de final, será a Universidad Católica, do Chile. O único dos times da chave que não tem um título da Libertadores se classificou em segundo lugar no Grupo F - atrás do Argentinos Juniors e na frente de Nacional e Atlético Nacional.

Se avançar, o Palmeiras terá missões que prometem mais dificuldade. Logo nas quartas de final pode ter um clássico para disputar. O chaveamento prevê que, se ambos avançarem, o adversário do Verdão seja o São Paulo. O Tricolor precisa passar pelo Racing, que ficou à sua frente no Grupo E.

Na semifinal o adversário pode ser o mesmo da temporada passada, o River Plate. Boca Juniors, Atlético-MG e Argentinos Juniors também são possibilidades para o Verdão nesta chave. Os confrontos que vão determinar o adversário desta fase são: Boca Juniors x Atlético-MG e River Plate x Argentinos Juniors.

Caso passe por todos estes adversário e chegue na grande final, disputada em jogo único, no Uruguai, o Palmeiras vai enfrentar algum dos times do outro lado da chave. Os possíveis adversários são: Defensa y Justicia, Flamengo, Olimpia, Internacional, Vélez Sarsfield, Barcelona-EQU, Cerro Porteño e Fluminense. Desta forma, a decisão pode colocar frente a frente os dois últimos campeões da Libertadores.

Por ter sido o segundo melhor da fase de grupos, o Palmeiras tem a vantagem de sempre fazer o segundo jogo do mata-mata em casa - exceto contra o Atlético-MG, possível adversário da semifinal.

O primeiro compromisso de Abel Ferreira e companhia no mata-mata da Libertadores será no dia 14 de julho, uma quarta-feira, no Chile. Uma semana depois, no dia 21, o jogo decisivo será no Allianz Parque.