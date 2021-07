Libertadores 2021: qual é o chaveamento do Flamengo até a final?

O Rubro-Negro eliminou o Defensa y Justicia para garantir sua classificação para as quartas de final da competição

O Flamengo passou muito sufoco contra o Defensa y Justicia no jogo de ida das oitavas de final, mas com atuação maiúscula do goleiro Diego Alves conseguiu voltar para o Brasil com um excelente resultado de 1 a 0. No duelo de volta, em Brasília e com o estádio Mané Garrincha com alguns torcedores, o Rubro-Negro passou por menos apuros: venceu os argentinos por 4 a 1 e se garantiu na próxima fase.

Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho (2x) fizeram os gols rubro-negros dentro do Mané Garrincha. Na próxima fase, o time treinado por Renato Gaúcho espera Olímpia e Internacional definirem quem avança no confronto. Os jogos das quartas de final ainda não têm data confirmada, mas devem acontecer entre os dias 10, 11 e 12 de agosto (na ida) e 16,17 e 19 de agosto (jogos de volta).

O chaveamento do Flamengo até a final

Seguindo adiante, o Rubro-Negro pode enfrentar Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño ou Fluminense nas semifinais da competição.

Avançando de uma eventual semifinal, o Flamengo tem do outro lado os seguintes competidores na luta para também alcançar a grande decisão: Atlético-MG, River Plate, São Paulo ou Palmeiras. O Galo vai enfrentar o time argentino enquanto os rivais paulistas duelarão em clássico nas quartas de final.

Vale destacar que a finalíssima desta Libertadores 2021 será disputada no estádio Centenário, do Uruguai, um lugar que traz ótimas lembranças aos flamenguistas. Foi lá, afinal de contas, que o Rubro-Negro conquistou o primeiro de seus dois títulos, em 1981.