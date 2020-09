Libertad x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

De volta à Libertadores, os times se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

x marca a volta dos argentinos aos gramados e dos paraguaios à Libertadores. A bola rola na quinta-feira (17), às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do FoxSports na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Libertad x Boca Juniors DATA Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 LOCAL Estádio General Pablo Rojas - Assunção, PAR HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Boca Juniors em La Bombonera / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na FoxSports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIBERTAD

O Libertad voltou a disputar o campeonato nacional em julho após a paralisação por conta da pandemia. Nos últimos cinco jogos são quatro vitórias e um emapte, que mostram que o time está com um bom ritmo de jogo, que pode ser a arma para o duelo contra o Boca.

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris, Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez, Sebastián Ferreira.

BOCA JUNIORS

Sem entrar em campo desde o meio de março, os argentinos se encontram em uma posição delicada - tanto para o jogo quanto sanitária.

Mesmo com 18 casos positivos de Covid-19 em seu elenco, o time obteve uma autorização do Ministério da Saúde do para poder entrar no país, mas o Libertad emtiu um comunicado oficial contra a decisão e pedidndo que alguma providência seja tomada, mas sem cogitar o abandono da partida.

Provável escalação do Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdo, Lisandro López, Eduardo Salvio; Iván Marcone, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández; Carlos Tevez, Franco Soldano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA General Diaz 0 x 2 Libertad 12 de setembro de 2020 Libertad 5 x 2 Guaireña Campeonato Paraguaio 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Libertad x Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 20 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília) Caracas x Libertad Campeonato Paraguaio 23 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Boca Juniors Copa da Superliga 14 de março de 2020 Boca Juniors 3 x 0 Independiente de Medellín Libertadores 10 de março de 2020

Próximas partidas