Libertad x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Valendo a liderança do Grupo B, Libertad e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (26), no Estádio Defensores del Chaco, a partir das 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Libertad x Athletico-PR DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Estadio Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (26), no Estadio Defensores del Chaco.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Flamengo no Brasileirão, o Athletico-PR volta as atenções para a Libertadores visando a liderança do Grupo B. Atualmente, divide a ponta com o Libertad, com quatro pontos conquistados em dois jogos.

Na competição, o Furacão estreou com empate sem gols com o Caracas, e na sequência venceu o The Strongest por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Libertad, que só perdeu um jogo dos 14 disputados no ano, é o atual campeão do Torneio Apertura.

Na Libertadores, empatou com o The Strongest por 1 a 1 na rodada de estreia, e venceu o Caracas por 2 a 1 na segunda rodada.

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad x Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest x Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR x Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR x Caracas - 26 de maio de 2022 Semana de @LibertadoresBR!

🌪️ Uma boa semana a todos! #Athletico pic.twitter.com/c2oo4EEkh5 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 25, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 2 x 2 Resistencia Campeonato Paraguaio 21 de abril de 2022 Libertad 0 x 0 12 de Octubre Campeonato Paraguaio 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO General Caballero x Libertad Campeonato Paraguaio 30 de abril de 2022 A definir Caracas x Libertad Libertadores 3 de maio de 2022 19h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Tocantinópolis 2 x 5 Athletico-PR Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Athletico-PR 1 x 0 Flamengo Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas