Libertad x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (5), pelas oitavas de final da Copa Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Libertad e Athletico-PR entram em campo na noite desta terça-feira (5), no Defensores del Chaco, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Com a derrota em Curitiba, o Libertad precisa de um triunfo por dois gols de diferença para conquistar a vaga à próxima fase. Caso ganhe por um tento a mais, a vaga será decidida nas penalidade. Julio Enciso, lesionado, deve desfalcar a equipe mais uma vez.

Do outro lado, o Athletico-PR vive grande fase e está há 12 jogos sem perder (nove vitórias e três empates), e tem a vantagem do empate em Assunção.

Pablo, em transição física, é dúvida para o duelo desta terça, enquanto Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Cirino seguem no departamento médico.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Furacão registra três vitórias, contra uma do Libertad.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletico-PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández, Pedrinho, Hugo Moura, Christian, Terans, Canobbio, Vitor Roque e Cuello.

Possível escalação do Libertad: Martín Silva, Mayada, Diego Viera, Barboza, Samudio, Ramón Martínez, Campuzano, Diego Gómez, Melgarejo, Villalba e Roque Santa Cruz.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo, Vitinho e Marcelo Cirino: lesionados.

Libertad:

Julio Enciso: lesionado.

Quando é?

JOGOr Libertad x Athletico-PR DATA Terça-feira, 5 de julho de 2022 LOCAL Defensores del Chaco, Assunção - PAR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 2 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Libertad Libertadores 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Athletico-PR Brasileirão 9 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Bahia Copa do Brasil 12 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

Libertad

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Libertad Libertadores 2 de julho de 2022 Resistencia 0 x 4 Libertad Campeonato Paraguaio 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Almeliano x Libertad Campeonato Paraguaio 15 de julho de 2022 A definir A definir A definir A definir A definir

