Libertad x Athletico-PR: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

Libertad e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (26), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo vale a liderança do Grupo B.

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, pela última rodada do Brasileirão o Furacão volta as atenções para o torneio sul-americano. Até o momento, a equipe empatou sem gols com o Caracas na rodada de estreia, e na sequência venceu o The Strongest por 1 a 0.

Do outro lado, o Libertad, que só perdeu um jogo dos 14 disputados no ano, é o atual campeão do Torneio Apertura.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Paraguai, o Athletico-PR entrará em campo sem contar com Hugo Moura, que testou positivo para a Covid-19.

Na defesa, o técnico Fabio Carille também segue sem contar com Nico Hernández, em reta final de recuperação de uma lesão muscular, enquanto Thiago Heleno se recupera de uma cirurgia no ombro.

Já o Libertad, sob o comando do técnico Daniel Garnero, terá Martín Silva, ex-Vasco, no gol, assim como o jovem Julio Enciso, destaque da equipe com 11 gols em 12 jogos no Campeonato Paraguaio.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Libertad: Martín Silva; Mayada, Barboza, Bocanegra e Samudio; Villalba, Caballero, Riveros e Bogarín; Julio Enciso e Óscar Cardozo.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Pablo Siles (Christian), Bryan García e David Terans; Canobbio, Vitinho e Marcelo Cirino.

DESFALQUES

LIBERTAD:

sem desfalques

ATHLETICO-PR:

Gustavo Oliveira / Athletico / Divulgação

Hugo Moura: Covid-19

Thiago Heleno, Nico Hernández e Matheus Babi: departamento médico

ARBITRAGEM

Árbitro: Gustavo Tejera - URU

Assistentes: Andrés Nievas e Pablo Llarena - URU

Quarto árbitro: Christian Ferreyra - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Libertad e Athletico-PR será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (26), no Estádio Defensores del Chaco.