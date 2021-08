Athletico-PR x LDU: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

📋🌪️ Piazada pronta pra estreia na #CopaDoBrasilSub17! É daqui a pouco, às 16h, em Rondônia!



🎥 Acompanhe no https://t.co/0ZpEwF3yRq, com a retransmissão do Eleven. #VamosFuracão #PiazadaDoCaju pic.twitter.com/NcuWD190bJ