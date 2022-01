Liberação imediata de Yuri Alberto gera debate entre dirigentes do Internacional

A venda do centroavante Yuri Alberto para o Zenit, da Rússia, está ganhando mais um capítulo importante. Quando tudo parecia definido, com os russos pagando 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e Yuri permanecendo no Internacional até o mês de junho, cenário considerado o ideal pelos dirigentes colorados, o clube russo resolveu oferecer mais cinco milhões de euros (R$ 30 milhões, aproximadamente) para que o clube do Sul do Brasil libere imediatamente o jogador.

A proposta de mais cinco milhões de euros e a liberação imediata do goleador colorado está gerando um amplo debate entre os dirigentes. Para alguns, entre eles o presidente Alessandro Barcellos, manter Yuri Alberto no primeiro semestre é importante na busca pelo título do Campeonato Gaúcho, o que seria a primeira conquista da atual gestão.

Mas para outros dirigentes, membros do conselho de gestão, o acréscimo de mais cinco milhões de euros seria fundamental para o ajuste das finanças do clube em bater a meta de 120 milhões de reais em venda de jogadores no ano de 2022. Mesmo que para isso acontecer seja preciso abrir mão imediatamente do goleador.

Yuri Alberto já viajou para Portugal, onde o Zenit realiza um período de treinamentos para fugir do rigoroso inverno russo. O atacante foi realizar exames clínicos e assinar contrato, levando apenas algumas poucas roupas na mala, já que em poucos dias retornaria para o Brasil e para suas atividades como jogador do Inter.

Ao que tudo indica, o Inter deverá aceitar a nova proposta de 25 milhões de euros (R$ 149,60 milhões) e liberar imediatamente Yuri Alberto para o Zenit. Além do valor, os colorados ficarão com 10% do vínculo econômico.