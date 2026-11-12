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O atacante Liam Delap, do Nottingham Forest, falou sobre a frustração e a raiva que sentiu durante sua passagem difícil pelo Chelsea, antes de se transferir para o City Ground no verão por 50 milhões de libras. Após reencontrar o faro de gol em East Midlands, o jogador de 23 anos está determinado a conquistar sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra.

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Atacante reflete sobre passagem por Stamford Bridge

Delap busca reconhecimento na seleção após retomar a carreira na elite depois de um ano abaixo das expectativas no oeste de Londres. O atacante marcou duas vezes contra o Manchester City, clube pelo qual torcia na infância, no fim de semana, garantindo a vitória por 3 a 1 que tirou o Forest da zona de rebaixamento da Premier League. Com os dois gols, chegou a três no campeonato nesta temporada, superando os dois que marcou durante toda a temporada 2025-26 em Stamford Bridge.

Período difícil trouxe lições valiosas

Depois de se destacar no Ipswich Town, o atacante chegou ao Chelsea por £ 30 milhões em junho de 2025, mas marcou apenas dois gols em 41 partidas por todas as competições, sendo somente um deles na Premier League.

Em entrevista ao talkSPORT no programa White and Jordan, na quarta-feira, Delap falou abertamente sobre como as dificuldades moldaram sua mentalidade: “Quando as coisas não vão tão bem, você aprende muito.

“Às vezes, você fica ali, frustrado e com raiva. Mas precisa superar esses momentos, porque o futebol não segue uma trajetória linear. Acho que, acima de tudo, isso faz você amadurecer como homem, para ser sincero, mantendo o foco e se concentrando em si mesmo.”

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Atacante mira estreia pela seleção principal

Com a pausa do futebol de clubes para a última data de seleções de 2026, o atacante permaneceu na região de East Midlands após ficar fora da convocação da Inglaterra para os próximos jogos contra Croácia e Espanha.

Apesar de ter marcado 14 gols em 38 partidas por diferentes categorias de base de seu país, ele ainda espera sua primeira oportunidade na seleção principal. Questionado sobre a ambição de representar a Inglaterra, Delap respondeu: “Sim, 100%. É o sonho de toda criança. Só preciso me concentrar no que posso controlar, pensar em um jogo de cada vez no Forest e ver o que acontece.”

Eliminatórias da Euro oferecem oportunidade

Delap tem tempo de sobra para conquistar espaço nos planos do técnico Thomas Tuchel para a Euro 2028, que será disputada de 9 de junho a 9 de julho de 2028. Com o início das eliminatórias oficiais em março do ano que vem e o capitão Harry Kane consolidado como primeira opção, o reforço do Forest tem boas chances de se tornar uma alternativa para a reserva. Manter a boa fase goleadora após a pausa o deixará no radar de Tuchel.