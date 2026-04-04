Lewandowski supera a tristeza ao igualar o recorde do lendário jogador do Barcelona

O artilheiro polonês Robert Lewandowski recuperou seu faro de gol da melhor maneira possível, para apagar a tristeza vivida com a seleção, depois que o sonho de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 escapou de suas mãos.
A seleção polonesa chegou à final da repescagem europeia para a Copa do Mundo, onde enfrentou a Suécia em casa. Após uma partida equilibrada e cheia de emoção, Victor Gyökéris, estrela do Arsenal, garantiu a vitória da Suécia por 3 a 2 nos últimos metros da partida, conquistando a vaga para a Copa do Mundo.
A situação de Lewandowski foi diferente esta noite, pois foi ele quem assumiu o papel de “matador”, quebrando a resistência do Atlético de Madrid com um gol no final da partida, aos 87 minutos, garantindo a vitória do Barça por 2 a 1 e ampliando a diferença para o segundo colocado, o Real Madrid, para sete pontos.
Com esse gol, o atacante polonês elevou sua contagem para 117 gols pelo Barcelona, igualando o recorde do lendário búlgaro Hristo Stoichkov pelo clube, de acordo com as estatísticas da conta do Mr. Chip, especialista em futebol espanhol.
De acordo com a mesma fonte, Lewandowski ocupa, junto com Stoichkov, a 14ª posição na lista dos maiores artilheiros da história do clube catalão.
No entanto, Lewandowski supera o antigo astro búlgaro pela rapidez com que marcou esse número de gols em apenas 185 partidas, enquanto o búlgaro precisou de 255 jogos para alcançá-lo.
Essa diferença reflete a excepcional eficiência goleadora do experiente jogador polonês de 37 anos, que continua apresentando um alto nível sob o comando de Hans Flick, especialmente nas últimas partidas decisivas da temporada, o que pode mudar as convicções do Barcelona sobre seu futuro.
