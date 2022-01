Lewandowski sobre ida de Paulo Sousa ao Flamengo: "Foi um choque, fiquei desapontado"

A escolha de Paulo Sousa por trocar a seleção polonesa pelo Flamengo ainda não é bem vista por muitos moradores do país europeu. Mais uma vez, Robert Lewandowski, a principal personalidade esportiva do país, não escondeu seu descontentamento com o treinador português e se disse "desapontado".

Em entrevista ao canal de streaming Viaplay, Lewa contou sobre como descobriu a situação e falou que ficou "em choque".

"Para mim foi um choque, fiquei incrédulo e desapontado. Pensei se era realmente verdade. Não sabia de nada, não fui avisado e não nos falamos. Eu só soube quando cheguei a Dubai e recebi diversas mensagens de familiares e amigos. Pensei que eram apenas rumores da imprensa, mas realmente aconteceu", falou o atacante.

Mais artigos abaixo

O principal motivador das falas do camisa 9 da seleção da Polônia é pelo fato de que o país ainda não está classificado para a Copa do Mundo, que acontece no final deste ano. A Polônia ficou em segundo lugar do Grupo I e vai enfrentar a Rússia na repescagem, em março.

Lewandowski falou sobre o futuro da seleção polonesa e disse que a saída de Paulo Sousa pode acabar por motivar o elenco para conseguir disputar o Mundial no Qatar.

"O presidente da federação sabe qual o melhor treinador para a nossa equipe. Talvez esta situação de saída nos dê um impulso para podermos jogar ainda melhor durante a repescagem", declarou Lewa.