Lewandowski, Pirlo, Baggio: as melhores contratações sem custos do futebol europeu

Confira um ranking sobre as melhores contratações a custo zero na Europa; Barcelona aparece duas vezes

Nem sempre uma boa contratação é aquela mais cara. Mas com o mercado de transferências cada vez mais inflacionado, encontrar um jogador bom um preço acessível nem sempre é uma tarefa fácil. Mais complicado ainda é quando um bom jogador é contratado sem custos.

Focando justamente em jogadores contratados de graça, a ESPN elaborou uma lista com as dez melhores contratações sem custos do futebol europeu. Confira:

1. Lewandowski ao

Quando começou a deslanchar no , em 2013, o agente de Lewandoski assegurou que ele renovaria com o time aurinegro. Porém, na temporada seguinte, o polonês se transferiu para o Bayern, onde vem demonstrando toda sua qualidade desde então.

Titular indiscutível nos últimos cinco títulos alemães, Lewandowski já marcou 230 gols em 275 partidas pelo clube bávaro - incluindo um jogo em que fez cinco gols em nove minutos. Foi o artilheiro máximo da por quatro vezes com a camisa vermelha.

2. Pirlo à

Uma lesão na temporada 2010-11 fez com que o craque perdesse o seu lugar no time do para Van Bommel. Pirlo se viu sem moral no time, principalmente porque lhe ofereceram somente uma temporada a mais na proposta de renovação de contrato.

Pirlo resolveu deixar clube rossoneri e foi para um dos maiores rivais, a Juventus. Buffon chegou a dizer que era "a contração do século". Foram quatro títulos da Série A e mais três Copas da antes de sua saída em 2015 para a MLS.

3. Sol Campbell ao

Capitão do Tottenhtam por 12 anos, o zagueiro foi de graça para o maior rival, o Arsenal. Foi peça chave no melhor time de Arsene Wenger, que dominou a entre 2003 e 2005.

4. Luis Enrique ao

O espanhol é outro jogador que trocou um rival pelo outro sem custo algum. O meio campista deixou o Real Madrid de graça em 1996 para viver sua melhor fase da carreira no Barcelona.

Com o clube catalão ganhou duas Ligas, duas Copas do Rei, uma Supercopa da , uma Recopa e uma Supercopa da Europa. Depois, foi treinador do clube e conquistou o triplete em 2015.

5. Roberto Baggio ao e ao Brescia

O italiano é um dos raros casos de sucesso após duas transferências de graça. O jogador chegou ao Bologna e ao Brescia depois de ter jogado nos dois rivais de Milão, Milan e Inter, respectivamente, e foi muito bem nos novos clubes.

Em sua única temporada no Bologna, marcou 22 gols. Já pelo Brescia, foram quatro anos e 46 gols, até que se aposentou.

7. Gullit ao

Chegou ao Chelsea em 1987 sem custo algum e com a Bola de Ouro daquele ano nas bagagem. Mas deixou muito a desejar no clube inglês, que nada conquistou em seu primeiro ano lá. Demorou para se adaptar ao futebol da Inglaterra e foi treinador-jogador do clube.

8. Larsson ao Barcelona

Outra contratação do Barça sem custo algum foi a do sueco Larsson em 2004. Ele deixou o para ficar duas temporadas no clube catalão. Não pode jogar muito porque sofreu com uma lesão no joelho, mas foi determinante para a conquista da Liga dos Campeões de 2006.

9. Milner ao

Milner foi um jogador importante para o mas saiu de forma gratuita para o Liveprool em 2015. Mostrando grande versatilidade e compromisso, sempre foi visto como um jogador insubstituível nos Reds, onde foi campeão da Liga dos Campeões.

10. Cambiasso à Inter e ao

O argentino tem a "honra" de ter se transferido duas vezes de forma gratuita ao longo de sua carreira. A primeira vez aconteceu quando deixou o dos Galácticos para se juntar à , em 2004.

No time italiano, Cambiasso foi peça fundamental para em cinco títulos da , além de ter conquistado também o Triplete. Também sem custos, se transferiu para o Leicester e ajudou a equipe a se salvar na Premier League na temporada anterior ao título inglês.