Lewandowski não teve voto de Messi, mas não se incomoda: "escolha dele"

Vencedor do Prêmio The Best da Fifa, Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, se mostrou surpreso quanto a não receber um voto de Lionel Messi na premiação do melhor do mundo, já que o argentino havia dito que o atacante merecia a Bola de Ouro, da France Football, em 2020.

Lewandowski conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo pelo segundo ano consecutivo, com Lionel Messi tendo que se contentar com o segundo lugar e Mohamed Salah, do Liverpool, completando o pódio.

O atacante polonês triunfou apesar de não receber um voto de Messi, que ganhou a Bola de Ouro, da France Football, no ano passado à frente de Lewandowski, sugerindo que o atacante do Bayern deveria ter ganhado a Bola de Ouro de 2020 em seu discurso.

Lewandowski admitiu que ficou surpreso por não estar entre os três finalistas de Messi na votação do The Best após essas palavras de elogio, e espera que a decisão do argentino não tenha sido alimentada por nenhum problema pessoal.

Quando questionado sobre o contraste entre os comentários de Messi na cerimônia da Bola de Ouro e suas escolhas de votação no The Best, Lewandowski disse em entrevista: "Essas foram palavras muito bonitas dele. Eu não fiz nada de errado para ele ficar bravo comigo - exceto coisas esportivas."

"Em particular, espero que esteja tudo bem. Essa foi a escolha dele, tenho que respeitar isso. Não preciso dizer nada negativo ou ficar bravo."

Messi foi incluído entre as três primeiras escolhas de Lewandowski, mas apenas como segundo lugar, pois optou pelo meio-campista Jorginho, do Chelsea, como seu vencedor do The Best.

"Eu sempre olho para os jogadores atacantes, mas o que Jorginho ganhou significa muito. Você sempre tem que permanecer neutro", acrescentou Lewandowski sobre suas escolhas. "Ele também marcou gols importantes apesar de ser um número oito. O ano, para ele, foi insano com Chelsea e a Itália."

"Não há necessidade de falar sobre Messi e (Cristiano) Ronaldo. Não importa onde Ronaldo joga, ele sempre mostra sua melhor qualidade. Essa é a minha explicação porque eu o escolhi em terceiro."

Lewandowski chegou a sugerir que o prêmio The Best tem um peso maior do que a Bola de Ouro. Isto porque, para ele, o fato do prêmio ser decidido por jogadores e treinadores é fundamental.

Os jornalistas têm a palavra final sobre quem ganha a Bola de Ouro e, um jogador que marcou 48 gols em 40 jogos em todas as competições na última temporada, não ficará muito desapontado se nunca conseguir adicionar este premio ao seu currículo.

"A maior questão é quanto vale ouro e prata no mercado", disse Lewandowski quando questionado sobre a diferença entre os dois prêmios. "Talvez atualmente o ouro não seja tão seguro quanto a prata ou a criptomoeda. Cada prêmio tem regras diferentes. Para mim, é sempre mais importante quando os jogadores e treinadores votam.

"Eles sabem o que significa jogar em alto nível. Para mim, isso vale mais do que quando não há jogadores e treinadores. Os prêmios com a equipe são os maiores. Estou mais focado nesses prêmios."