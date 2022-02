Lewandowski, Gnabry e astros do Bayern vivem sob ameaça de morte na Alemanha

A Polícia Alemã abriu uma investigação sobre uma carta supostamente contendo ameaças de morte pedindo que as estrelas do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, Manuel Neuer e Serge Gnabry, fossem baleados.

O FC St. Pauli, da segunda divisão alemã, relatou uma carta que recebeu de uma fonte anônima em 12 de janeiro à polícia em Hamburgo.

De acordo com informações do BILD, o correio tinha no cabeçalho as palavras "Salve a liga, salve o futebol, o fogo e a morte aos porcos sujos da Baviera", enquanto Lewandowski, Neuer e Gnabry teriam sido alvo de ameaças.

O que foi dito?

Florian Abbenseth, porta-voz da polícia de Hamburgo, disse ao BILD: "Estamos investigando por suspeita de ameaça e perturbação da paz pública através da ameaça de crimes. Estamos examinando os antecedentes".

Árbitros também ameaçados

A carta foi entregue ao Departamento Estadual de Polícia Criminal em Hamburgo e agora está sendo examinada em busca de impressões digitais e vestígios de DNA.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) também foi informada, com ameaças dirigidas aos árbitros da Bundesliga.

O Bayern deve voltar à ação da Bundesliga contra o Greuther Furth na Allianz Arena em 20 de fevereiro, mas Lewandowski, Gnabry, Neuer e o resto da equipe estão atualmente focados no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Red Bull Salzburg, marcado para 8 de março. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1 na Áustria.