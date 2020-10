Lewandowski fatura 'óbvio' melhor da Europa e abre caminho para o The Best

Atacante polonês vence "prévia" do prêmio de melhor do mundo da Fifa; outros jogadores e jogadoras foram premiados pela Uefa

Sem muitas surpresas, Robert Lewandowski venceu o prêmio de melhor jogador da Europa, entregue pela Uefa, e ganha ainda mais força para ser eleito o melhor do mundo pela Fifa. O polonês teve uma temporada 2019/20 dos sonhos com 55 gols em 47 partidas e três títulos: , Copa da e Liga dos Campeões.

Lewandowski superou seu companheiro de time Manuel Neuer e Kevin de Bruyne, do , para levar mais um prêmio individual para casa. O atacante não escondeu a felicidade ao receber o prêmio.

"Eu preciso admitir que é incrível", disse "Lewa" já com o troféu nas mãos. "É incrível, eu trabalhei duro e vencer este troféu é realmente especial".

Na principal competição europeia de clubes da temporada, Lewandowski foi absolutamente dominante. Os 15 gols em dez partidas (além de seis assistências) colocaram o camisa 9 do time bávaro como artilheiro isolado da competição.

Lewandoeski na cerimônia da Uefa (Foto: Uefa)

"Preciso dizer obrigado aos meus companheiros, treinadores e todo estafe pois eles eles trabalham duro todos os dias para me preparar para as partidas e à minha família, que sempre me apoiam muito. Sempre sonhei em jogar nos maiores estádios e no maior time do mundo. Estou muito grato, orgulhoso e feliz", completou.

A premiação dos melhores da Uefa é considerada uma "prévia" do The Best, prêmio entregue pela Fifa. Virgil van Dijk foi o vencedor do jogador do ano da Uefa em 2018/19 e foi finalista na premiação da Fifa do ano passado. Há duas temporadas, o croata Luka Modric venceu ambas as premiações. Em 2016 e 2017, Cristiano Ronaldo também foi o vencedor dos dois prêmios.

Nesta temporada, Lewandowski é o grande favorito ao prêmio de caráter mundial, com Neymar, Kevin de Bruyne e outros craques correndo por fora. A premiação da Fifa dos melhores do mundo está confirmada, porém ainda não há uma data para que a cerimônia aconteça.

Em função da pandemia, a entrega da Bola de Ouro, tradicional prêmio da revista France Football, não acontecerá em 2020. Porém, o polonês chegou a afirmar que merecia o troféu por tudo o que fez e conquistou na temporada.

Outras premiações da Uefa

Pernille Harder com os prêmio da Uefa (Foto: Reprodução/Twitter FC)

Além do prêmio de melhor jogador da temporada europeia, Lewandowski também recebeu o prêmio de melhor atacante da Liga dos Campeões. Seus companheiros Manuel Neuer e Joshua Kimmich foram eleitos como melhor goleiro e melhor defensor, respectivamente.

O único jogador que não atua pelo e foi premiado foi Kevin de Bruyne, como melhor meio campista. Hansi Flick foi eleito o melhor treinador.

O futebol feminino também foi prestigiado, como domínio quase que total do . Sarah Bouhaddi, goleira, Wendie Renard, zagueira, e Dzsenifer Marozsan, meio campista, receberam os prêmios de melhores jogadoras em suas respectivas posições, assim como o treinador do time francês, Jean-Luc Vasseur.

Pernille Harder foi a única premiada que não defende o Lyon. A jogadora mais cara do mundo venceu o prêmio de melhor atacante e melhor jogadora da temporada 2019/20. Assim como Lewandowski, a dinamarquesa de 27 anos do Chelsea é a favorita no The Best.