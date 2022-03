Lewandowski em mais um hat-trick histórico pelo Bayern - dessa vez na Champions

Robert Lewandowski tem algumas manias quando calça as chuteiras e veste a camisa do Bayern de Munique: fazer gols, fazer três gols em uma única partida, e fazer isso o mais rápido possível.

É claro que o polonês, atual detentor do prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, tem outras preocupações quando vai entrar em campo. O parágrafo que abre este texto obviamente é um exagero, mas não sem motivo. Lewandowski, afinal de contas, voltou a fazer história ao enfileirar gols com rapidez incrível.

O camisa 9 do Bayern de Munique demorou 23 minutos para marcar três gols sobre os austríacos do Red Bull Salzburg, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O primeiro tempo terminou com goleada por 4 a 0 dos Bávaros (Serge Gnabry fez o quarto).

Três gols em 23 minutos, um recorde.

O feito contra o Salzburg agora põe Lewandowski como dono do hat-trick mais rápido já anotado em jogos da Champions League, superando em um minuto o feito do italiano Marco Simone, que em 1996 anotou três gols em 24 minutos pelo Milan contra o Rosenborg.

Vamos lá... atualizando 👇



12' Lewandowski abre o placar de pênalti

21' Lewandowski converte mais um pênalti

23' Lewandowski faz o terceiro



𝐌𝐄𝐋𝐇𝐎𝐑 𝐃𝐎 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/Eqjhgqf7UI — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) March 8, 2022

O mais novo feito de Lewandowski impressiona mas não chega a surpreender, uma vez que o fã mais atento de futebol pode ter se lembrado de um outro “hat-trick relâmpago” do polonês.

Era dia 22 de setembro de 2015, o Bayern estava perdendo por 1x0 para o Wolfsburg, Robert Lewandowski é chamado no banco por Pep Guardiola, o treinador coloca @lewanbrasil que estava retornando de lesão. O resto é história e alguns prêmios para o polonês!

Créditos: @Bundesliga_EN pic.twitter.com/Ai6j5YvqCV — Só Futebol (@SFutebol16) April 7, 2020

Em 2015, Lewandowski demorou cinco minutos para marcar três vezes contra o Wolfsburg, depois de ter saído do banco de reservas em duelo válido pela Bundesliga alemã. No total, foram cinco gols em 9 minutos e um Guardiola, então técnico dos Bávaros, demonstrando que não acreditava no que via.

Não é preciso ser um gênio para imaginar que Lewandowski entrou na história, naquele dia contra o Wolfsburg, como dono do hat-trick mais rápido de um jogador na história do campeonato alemão. Agora, o polonês soma mais um recorde parecido em seu menu particular. Em plena Champions League.