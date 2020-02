Lewandowski define treinador perfeito: "uma mistura de Klopp com Guardiola"

O polonês, em entrevista, destacou o trabalho dos dois técnicos e falou de uma aposta interessante dos seus anos de Borussia Dortmund

Você consegue imaginar uma mistura de Pep Guardiola e Jurgen Klopp? Bem, Lewandowski consegue. Para o polonês, um técnico que tivesse as características dos dois seria o "treinador dos sonhos".

Em entrevista concedida ao The Guardian, entre outras coisas, o atual vice-líder da Chuteira de Ouro comentou sobre o trabalho dos dois treinadores, hoje rivais, no e no .

Lewandowski, treinado por ambos Klopp e Guardiola, afirmou que os dois foram fundamentais para o seu desenvolvimento como jogador de futebol.

"No , eu e Klopp apostamos que, se eu conseguisse marcar dez gols no treino, ele me daria 50 euros. Nas primeiras vezes, marquei três, quatro, cinco vezes. Depois, comecei a fazer sete, oito. Chegou a um ponto que eu marcava mais de dez em todos os treinos. Depois de umas semanas, Klopp disse: 'não dá mais, é muito dinheiro para mim'".

O atleta ainda destacou que "precisava mudar", e que Klopp mudou a sua vida. Lewandowski ainda elogiou o alemão como pessoa, afirmando que o treinador é um "cara incrível e que tem um coração enorme."

Se Lewandowski surgiu de vez para o futebol no Borussia Dortmund, foi no Bayern de Munique de Pep Guardiola que o polonês se tornou um dos grandes atacantes do futebol mundial. E o centroavante também não poupou elogios a Guardiola.

"Eu aprendi muito sobre tática com Guardiola. Era algo diferente de outros treinadores. Eu sabia que, se jogasse pra ele, evoluiria muito neste aspecto. Sua mente me ensinou muito sobre futebol."

Agora, em meio a melhor temporada de sua carreira, Robert Lewandowski pode se sentir um privilegiado: foi treinado por dois dos grandes treinadores de sua geração. Se separados eles já são bons, imagine juntos...

"Eles seriam perfeitos juntos. Se misturasse o melhor dos dois? Perfeição, não teria pra ninguém."

Tanto Guardiola, quanto Klopp, quanto o próprio Lewandowski ainda estão vivos nas oitavas da Liga dos Campeões. O City enfrenta o poderoso , o Liverpool terá que reverter um resultado negativo diante do Atlético, e o , que conta com os gols do polonês, enfrenta outro inglês: o jovem de Frank Lampard.