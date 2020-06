Lewandowski bate recorde e Flick supera marca de Guardiola no Bayern

Dois dos protagonistas dos título bávaro ainda tiveram mais o comemorar

A vitória por 3x1 contra o , mesmo depois de já ter garantido o título da Bundesliga, rendeu alguns recordes no de Munique. O técnico sensação Hansi Flick e o arrasador atacante Robert Lewandowski foram os protagonistas.

Depois de marcar duas vezes para o time da casa, o polonês Lewandowski chegou aos 33 gols na e se tornou o jogador não-alemão a marcar mais vezes em uma única edição do Alemão, ainda restando uma partida para que o Bayern encerre sua participação vitoriosa no campeonato de 2019-20.

Desde a volta do futebol alemão após a paralisação forçada pela pandemia de coronavírus Covid-19, Lewa tem sido arrasador, marcando em sete dos nove jogos disputado pelos bávaros. Com 33 gols marcados ele é também o artilheiro do Alemão, com sete tentos de vantagem sobre o vice, Timo werner. O polaco, porém, ainda garante não estar em sua melhor fase.

A vitória também teve um gostinho mais especial para o treinador Hansi Flick, que chegou aos 24 jogos sem perder, sendo 15 com vitória do Bayern, superando a marca do espanhol Pep Guardiola, que comandou os bávaros entre 2013 e 2016 e foi tricampeão.

Quando o alemão assumiu o Bayern, o time estava apenas na terceira colocação, com o na liderança ao fim do primeiro turno. Mas a saída de Niko Kovac abriu caminho para Flick e a recuperação magistral do Gigante da Baviera, a fim de conquistar o seu oitavo título seguido na Bundesliga, em uma sequência iniciada antes mesmo de Guardiola.

A insistência de Flick para que o Bayern não diminuísse o ritmo, mesmo depois do título antecipado, voltou a ele na forma do recorde batido, em uma temporada histórica sob seu comando.

As duas importantes marcas atingidas na partida deste sábado (20) só reforçam ainda mais o bom trabalho e o protagonismo da dupla essencial para a temporada 2019- do Bayern, que ainda segue vivo na Copa da e na Liga dos Campeões. Será que ainda vem mais título para eles?