Lewandowski arrasa no Bayern, mas não pela Polônia. Por quê?

A estrela do Bayern de Munique tem lutado para repetir suas atuações em sua seleção, mas pode ver sua equipe eliminada precocemente na Euro 2020

Os torcedores poloneses se acostumaram a grandes decepções em campeonatos e, mesmo assim, não estavam preparados para o péssimo início de sua seleção na Euro 2020.

Os fãs ficaram em estado de choque e raiva após a derrota na estreia do Grupo E para a Eslováquia, já que mais uma vez não usaram Robert Lewandowski de forma adequada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A estrela do Bayern de Munique foi considerada um atacante de classe mundial antes do Euro 2016, mas apenas marcou uma vez durante o torneio, quando os poloneses perderam para Portugal nos pênaltis nas quartas de final.

Seu prestígio era ainda maior antes da Copa do Mundo de 2018, quando muitos consideravam a Polônia como azarão, mas Lewandowski não conseguiu balançar a rede devido à queda do time na fase de grupos.

Hoje em dia, há total consenso de que Lewandowski é o melhor atacante central do mundo, e teria sido a escolha óbvia para ganhar a edição de 2020 da Bola de Ouro.

Sua produção em grandes torneios, porém, é lamentável.

A superestrela não acertou na segunda-feira, quando a Polônia merecidamente perdeu por 2 a 1 para um time organizado da Eslováquia, que era considerado o time mais fraco do grupo. Seu números em jogos importantes agora se resumem a dois gols em 12 jogos.

As chances da Polônia de chegar às oitavas de final são mínimas e as críticas à equipe foram compreensivelmente severas no país.

O jornal Przeglad Sportowy tirou com humor as letras U e A do nome do treinador Paulo Sousa - deixando apenas SOS na primeira página. Relembraram citações do próprio treinador ("A Polônia pode alcançar resultados fantásticos") e do presidente da FA, Zbigniew Boniek ("A equipe está bem preparada para o torneio"), apenas para afirmar que o jogo de abertura terminou com uma "derrota vergonhosa".

É preciso dizer que Sousa foi uma escolha extremamente inusitada para comandar o time. Os torcedores não ficaram chateados quando Boniek decidiu, tardiamente, despedir o impopular Jerzy Brzeczek em janeiro, mas seu substitudo levantou algumas sobrancelhas.

O principal objetivo de Sousa era trabalhar em harmonia com Lewandowski - algo que Brzeczek enfaticamente falou - mas também trouxe consigo um estilo totalmente novo que precisava de meses para ser implantado antes de algum torneio.

"O Sousa quer jogar futebol com posse de bola e dominar os jogos, mas nossos jogadores podem ser incapazes de fazer isso", disse o jornalista Radoslav Przybysz, da TVP Sport, à Goal. "Ele é rígido, não é flexível. Não existe um plano B. Não podemos jogar no contra-ataque e não temos ideia de como jogar bolas paradas", continuou.

O português pode ser teimoso no que diz respeito ao estilo, mas tem sido totalmente inconsistente em suas escalações, falhando em alcançar qualquer tipo de estabilidade antes da Euro.

"O Sousa muda constantemente o time, não tem um conceito claro e há a impressão de que não tem ideia de como jogar. Em seis jogos, foram cinco formações diferentes. Espera-se que ele não os escolha jogando um dado!", criticou Marek Wawrzynowski ao jornal Sportowe Fakty.

Mateusz Miga, da TVP Sport, entretanto, culpou Boniek por ter entendido tudo errado: "Você decidiu contratar um treinador que queria reconstruir nossa identidade futebolística. Todos nós silenciosamente acreditamos que isso teria sucesso. Hoje vemos como essa abordagem era ingênua. A Polônia tem mais probabilidades de perder hoje em dia. Basta dar-nos a bola e esperar que nos machuquemos".

Ele criticou especialmente a incapacidade de trabalho conjunto focado em Lewandowski.

"É tudo muito simples. A principal tarefa da seleção polonesa é dar a Lewandowski duas ou três chances de marcar em todos os jogos. Não podemos fazer isso", analisou.

"Lewandowski fez 12 jogos em torneios importantes e marcou dois gols neles. Ele teve apenas sete oportunidades claras de gol. Apenas sete em 12 jogos, nenhum contra a Eslováquia. Somos uma caricatura, uma equipe divertida que é incapaz de dirigir o melhor atacante do mundo", afirmou.

Já Wawrzynowski, em entrevista à Goal, foi crítico ao desempenho do atacante do Bayern de Munique: "Esperávamos muito mais de Lewandowski. Ele deveria ter se envolvido no jogo, recuado e procurado a bola. Não o fez, e ao mesmo tempo vnossos adversários fizeram um trabalho magnífico marcando-o na área".

"Lewandowski não possui aptidões técnicas para decidir sozinho como Cristiano Ronaldo, Leo Messi ou Neymar. É um jogador de equipe, muito trabalhador e muito inteligente. Na Euro 2016, ele manteve dois zagueiros ocupados o tempo todo e, assim, Arkadiusz Milik teve chances de se tornar o artilheiro do torneio - mas a Polônia não venceu", continuou.

“Lewandowski traz qualidade extra e marcou muito nas eliminatórias, mas durante os próprios torneios, quando o nível é mais alto, ele precisa de apoio", completou.

Esse, definitivamente, não foi o caso contra a Eslováquia, quando Lewandowski foi usado como único atacante, em parte devido a lesão de Milik na véspera do torneio.

Sousa agora precisa tentar encontrar soluções contra a Espanha, neste sábado. Será necessária uma atuação verdadeiramente sensacional para evitar outro fiasco.

Os torcedores da Polônia não acreditam em milagres nesta fase, no entanto. Eles já experimentaram decepções o suficiente para não alimentar falsas expectativas novamente.